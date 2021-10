Maloobchodníci žiadajú prehodnotenie seniorských hodín

Bratislava 6. októbra (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) žiada prehodnotiť "seniorské hodiny". Informoval o tom predseda ISKM Daniel Krakovský. Pripomenul, že so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou prichádzajú opäť aj problémy s uplatňovaním jednotlivých opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v praxi. Najnovším problémom je podľa neho nezmyselná definícia vyhradeného času pre seniorov pre všetky prevádzky a služby fungujúce v režime Základ.



Počas predchádzajúcich vĺn pandémie nového koronavírusu prišlo podľa neho k zavedeniu vyhradených hodín, počas ktorých mohli byť v obchodoch iba seniori. Tomuto opatreniu sa do istej miery dá rozumieť, aj keď v praxi sa toto opatrenie veľmi neosvedčilo. Novinkou však je, že v zmysle vyhlášky ÚVZ SR musia tento vyhradený čas rešpektovať aj nepotravinoví maloobchodníci, resp. všetky prevádzky a služby, ktoré fungujú v režime Základ.



Upozornil, že v tomto režime však funguje drvivá väčšina maloobchodníkov a tak sa aj prevádzky a služby musia riadiť platnou vyhláškou a prispôsobiť tak podmienky vstupu do prevádzky. Mnohí to začínajú obchádzať stanovením režimu OTP od 9.00 h do 11.00 h a následne fungujú v režime Základ, aby sa vyhli prípadnej pokute zo strany kontrolných orgánov.



"Štát prakticky donútil obchodníkov obchádzať platné nariadenia, respektíve prispôsobiť sa aktuálnej situácii, aj keď to nedáva zmysel," povedal Krakovský. Dodal, že by bolo jednoduchšie vyšpecifikovať prevádzky, ktoré majú seniorské hodiny zaviesť a tie, pre ktoré to nie je nutné. Ideálne by bolo toto opatrenie úplne prehodnotiť, pretože na základe informácií aj od organizácií zastrešujúcich potravinových maloobchodníkov sa to úplne minulo účinku.



Maloobchodníci podľa neho preto žiadajú ÚVZ SR, aby prehodnotil vstup do prevádzky v uvedenom čase a presne zadefinoval, ktorých obchodníkov sa vyhradený čas má týkať, aby túto vyhlášku nemusela obchádzať väčšina obchodníkov rôznymi režimami počas dňa. Narastajúcim počtom okresov v 2. stupni ohrozenia sa totiž situácia začína komplikovať pre väčší počet maloobchodníkov.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností. Medzi členov ISKM patria firmy ako NAY, LPP Slovakia, Martinus, Toyeto, Intersport, Albi, Bencik Culinary Group a mnohé iné s takmer 1000 prevádzkami po celom Slovensku.