Iniciatíva za právny štát: Konsolidácia potrebuje predvídateľnosť
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Organizácie združené v Iniciatíve za právny štát (Rule of Law) dlhodobo podporujú potrebu zodpovednej konsolidácie verejných financií. Zároveň však považujú za zásadné, aby sa tento proces neviedol jednostranne a bez dialógu.
„Vláda minulý rok plánovala získať 2,6 až 2,7 miliardy eur prostredníctvom konsolidačných opatrení. Ukázalo sa však, že takto nastavený proces nepriniesol očakávaný efekt, čo dokazuje aj postavenie Slovenska vo všetkých relevantných rebríčkoch krajín, či už v rámci EÚ alebo sveta. Dnes sme svedkami opakovania rovnakého scenára,“ zdôraznila Rule of Law. Vláda podľa nej namiesto odborného dialógu láme rekordy v zaťažení práce, ktorá už v súčasnosti patrí k najvyšším v EÚ. Klesajúci hospodársky rast ani historická zhoda zamestnávateľov a odborov na smerovaní konsolidácie zatiaľ nie sú dostatočným budíčkom.
Slovensko nevyhnutne potrebuje skutočnú konsolidáciu, ktorá sa musí opierať o výrazné škrty neefektívnych výdavkov a zásadné systémové reformy. Úspory na strane štátu sú kľúčové, pretože eliminácia plytvania verejnými zdrojmi môže výrazne zlepšiť finančnú stabilitu krajiny. Zároveň je mimoriadne dôležité vyhýbať sa opatreniam, ktoré by mohli brzdiť investície, obmedzovať inovácie a znižovať konkurencieschopnosť Slovenska. Naopak, treba sa zamerať na také riešenia, ktoré podporia dlhodobý hospodársky rast a zabezpečia stabilitu verejných financií. To však nie je možné dosiahnuť bez odbornej diskusie, transparentného prístupu a participatívneho procesu, ktoré musia byť základnými piliermi každej reformy.
Rule of Law Initiative vznikla v roku 2014, aby reagovala na otázky súvisiace s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Pätnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných a priemyselných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej podnikateľská komunita zaujíma odborné a vecné stanoviská k zhoršujúcemu sa stavu justície, vyššej miere korupcie a tolerancii k nej a k nedostatočne systematickému a transparentnému legislatívnemu procesu na Slovensku.
Hlavné oblasti iniciatívy sú transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu, korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“ a transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov.
