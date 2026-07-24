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Iniciatíva za právny štát kritizovala zrýchlené prijímanie zákonov
Podľa správy bolo v roku 2025 až 34 percent zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní alebo prostredníctvom poslaneckých návrhov.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Iniciatíva za právny štát vyzvala vládu Slovenskej republiky aj Národnú radu SR, aby dodržiavali pravidlá riadneho legislatívneho procesu. Každý návrh právneho predpisu s významným vplyvom na občanov, podnikateľské prostredie, verejné financie alebo fungovanie inštitúcií musí byť pripravený transparentne, predvídateľne a za účasti dotknutých subjektov. Súčasťou tohto procesu musí byť riadne pripomienkové konanie, zverejnenie a vecné vyhodnotenie uplatnených pripomienok, uviedli podnikatelia.
Iniciatíva za právny štát, ktorá združuje viaceré podnikateľské zväzy a obchodné komory, vychádzala zo správy Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko dosiahlo len obmedzený alebo žiadny pokrok pri viacerých odporúčaniach z predchádzajúcich rokov. Osobitne sa to týka nedostatočného zapájania dotknutých subjektov do tvorby legislatívy, častého využívania skrátených legislatívnych konaní a poslaneckých návrhov, ako aj nedostatočného posudzovania hospodárskych a spoločenských vplyvov pripravovaných opatrení.
Podľa správy bolo v roku 2025 až 34 percent zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní alebo prostredníctvom poslaneckých návrhov. Takýto spôsob prijímania právnych predpisov výrazne obmedzuje priestor na odbornú diskusiu, medzirezortné pripomienkové konanie a riadne vyhodnotenie dosahov na podnikateľské prostredie, občanov aj verejné financie. Skrátené legislatívne konanie má byť výnimočným nástrojom určeným len pre mimoriadne a riadne odôvodnené situácie, nie bežnou metódou presadzovania zásadných zmien.
Stabilné, predvídateľné a transparentné pravidlá nie sú podľa Iniciatívy iba právnou alebo inštitucionálnou otázkou. Sú základným predpokladom dôvery občanov, konkurencieschopnosti ekonomiky a schopnosti Slovenska prilákať a udržať investície.
„Zistenia Európskej komisie potvrdzujú problémy, na ktoré Iniciatíva za právny štát dlhodobo a opakovane upozorňuje. V uplynulom období sme sa obracali na najvyšších ústavných činiteľov, vrátane prezidenta Slovenskej republiky a predsedu vlády, a upozorňovali sme na spôsob prijímania konsolidačných opatrení, nedostatočné vyhodnocovanie ich vplyvov, aj obmedzený priestor na odbornú diskusiu,“ dodali podnikatelia.
Za znepokojujúce považuje Iniciatíva aj zistenia v oblasti boja proti korupcii. Európska komisia upozorňuje na ďalšie zhoršenie kapacít odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu na vysokej úrovni, ako aj na pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných veciach. Osobitnú pozornosť venuje aj transparentnosti verejného obstarávania a rizikám vyplývajúcim z nastavenia pravidiel a limitov.
Iniciatíva za právny štát, ktorá združuje viaceré podnikateľské zväzy a obchodné komory, vychádzala zo správy Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko dosiahlo len obmedzený alebo žiadny pokrok pri viacerých odporúčaniach z predchádzajúcich rokov. Osobitne sa to týka nedostatočného zapájania dotknutých subjektov do tvorby legislatívy, častého využívania skrátených legislatívnych konaní a poslaneckých návrhov, ako aj nedostatočného posudzovania hospodárskych a spoločenských vplyvov pripravovaných opatrení.
Podľa správy bolo v roku 2025 až 34 percent zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní alebo prostredníctvom poslaneckých návrhov. Takýto spôsob prijímania právnych predpisov výrazne obmedzuje priestor na odbornú diskusiu, medzirezortné pripomienkové konanie a riadne vyhodnotenie dosahov na podnikateľské prostredie, občanov aj verejné financie. Skrátené legislatívne konanie má byť výnimočným nástrojom určeným len pre mimoriadne a riadne odôvodnené situácie, nie bežnou metódou presadzovania zásadných zmien.
Stabilné, predvídateľné a transparentné pravidlá nie sú podľa Iniciatívy iba právnou alebo inštitucionálnou otázkou. Sú základným predpokladom dôvery občanov, konkurencieschopnosti ekonomiky a schopnosti Slovenska prilákať a udržať investície.
„Zistenia Európskej komisie potvrdzujú problémy, na ktoré Iniciatíva za právny štát dlhodobo a opakovane upozorňuje. V uplynulom období sme sa obracali na najvyšších ústavných činiteľov, vrátane prezidenta Slovenskej republiky a predsedu vlády, a upozorňovali sme na spôsob prijímania konsolidačných opatrení, nedostatočné vyhodnocovanie ich vplyvov, aj obmedzený priestor na odbornú diskusiu,“ dodali podnikatelia.
Za znepokojujúce považuje Iniciatíva aj zistenia v oblasti boja proti korupcii. Európska komisia upozorňuje na ďalšie zhoršenie kapacít odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu na vysokej úrovni, ako aj na pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných veciach. Osobitnú pozornosť venuje aj transparentnosti verejného obstarávania a rizikám vyplývajúcim z nastavenia pravidiel a limitov.