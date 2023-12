Iniciatíva za právny štát nesúhlasí so skrátenými konaniami

Bratislava 14. decembra (TASR) - Podnikateľské organizácie združené v Iniciatíve za právny štát nesúhlasia so súčasným skráteným legislatívnym konaním o zmenách v niekoľkých zákonoch. Aktuálne návrhy vlády SR v tomto smere považujú za nepodložené a ohrozujúce základné princípy legislatívneho procesu. Vo štvrtok o tom informovala koordinátorka Iniciatívy za právny štát Zuzana Serinová.



"Zároveň vyjadrujeme obavu z negatívnych následkov návrhov prijatých cez skrátené legislatívne konanie. Takéto zmeny sú prijímané bez toho, aby zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú. Sú prijímané bez posúdenia ich vplyvu na hospodárstvo krajiny, podnikateľské prostredie, sociálnu súdržnosť, životné prostredie, verejnú bezpečnosť, ľudské práva, medzinárodné záväzky a iné relevantné aspekty," uviedla Serinová.



Iniciatíva preto apelovala na poslancov Národnej rady (NR) SR, aby skrátené legislatívne konania dôležitých návrhov nepodporili. "Stabilné, otvorené a zreteľné legislatívne prostredie pomáha podnikom a jednotlivcom orientovať sa v zákonoch, ako aj znížiť byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobuje ich častá novelizácia," priblížila Serinová.



Podnikatelia združení v iniciatíve tiež poukázali na dôležitosť transparentnosti výberových konaní do nezávislých kontrolných a regulačných orgánov. "Vyzývame všetkých predstaviteľov exekutívnej a zákonodarnej moci, aby urobili potrebné kroky pre dodržiavanie legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a aby nové právne akty boli prijímané v súlade so zákonom o tvorbe právnych predpisov s cieľom zabezpečiť dostatočnú úroveň odbornej, verejnej a parlamentnej kontroly a diskusie," uviedla iniciatíva.



Iniciatíva za právny štát je neformálne združenie 20 zamestnávateľských organizácií, podnikateľských združení a obchodných komôr. Venuje sa najmä témam transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, transparentnej a efektívnej justície ako pevného základu pre domácich aj zahraničných investorov či téme škodlivosti korupcie.



Stanovisko podporili Americká obchodná komora v SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora v SR, Holandská obchodná komora v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, Slovenská asociácia finančníkov, Slovenská banková asociácia, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora a Slovensko-rakúska obchodná komora.