Iniciatíva za právny štát posilňuje spoluprácu podpísaním memoranda

Bratislava 26. júna (TASR) - Iniciatíva za právny štát, ktorá od roku 2014 združuje významné podnikateľské združenia, zamestnávateľské asociácie a obchodné komory, oznámila podpísanie memoranda o spolupráci s cieľom zintenzívniť úsilie v oblasti posilňovania právneho štátu na Slovensku. Uviedla to Zuzana Serinová, tajomníčka iniciatívy.



Iniciatíva podľa nej zostáva verná svojim hlavným pilierom, a to transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, transparentnej a efektívnej justícii, ako aj boju proti korupcii ako negatívnemu a škodlivému faktoru pre „značku Slovensko“. Tieto oblasti sú podľa iniciatívy nevyhnutné pre vytváranie stabilného podnikateľského prostredia a dôveryhodných inštitúcií.



Iniciatíva za právny štát preto podľa Serinovej apeluje na potrebu posilnenia dôvery v inštitúcie a profesionalitu verejnej správy. Transparentné výberové konania a obsadzovanie funkcií na základe odbornosti sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie štátu. Zároveň vyzýva na systematické využívanie dát a analytických nástrojov pri tvorbe verejných politík, čo prispeje k lepšiemu rozhodovaniu a vyššej efektivite verejnej správy.



Podpísanie memoranda o spolupráci znamená podľa Serinovej posilnenie a zefektívnenie organizačnej štruktúry iniciatívy. Na jej čelo do pozície predsedu iniciatívy bol zvolený Martin Jacko, podpredsedom sa stal Peter Šťastný a tajomníčkou Zuzana Serinová.



„Naša iniciatíva chce byť pre verejnú správu partnerom, ktorý konštruktívne poukazuje na nedostatky, no zároveň prichádza s efektívnymi riešeniami. Našim cieľom je nielen zachovávať, ale aj prehlbovať princípy právneho štátu - vrátane transparentnosti, predvídateľnosti a odbornosti. Veríme, že práve prostredníctvom dobre fungujúceho a stabilného podnikateľského prostredia dokážeme zveľadiť celú spoločnosť,“ dodal Jacko.



Členmi Iniciatívy za právny štát sú Americká obchodná komora v SR (AmCham), AHK Slowakei, Britská obchodná komora v SR, Business Leaders Forum, Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, SLOVCA, Slovenská asociácia finančníkov, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR, Taliansko-Slovenská obchodná komora, Združenie podnikateľov Slovenska.