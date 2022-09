Iniciatíva za právny štát vyzýva na zmenu pri poslaneckých návrhoch

Bratislava 14. septembra (TASR) – Zamestnávateľské združenia, obchodné a priemyselné komory a podnikateľské asociácie hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law Initiative, pravnystat.sk) vyzývajú na zmenu legislatívneho procesu pri poslaneckých návrhoch zákonov. Tvrdia, že časté a nepredvídateľné zmeny legislatívy negatívne vplývajú na stabilitu podnikateľského prostredia na Slovensku a oslabujú dôveru v princípy právneho štátu.



Iniciatíva poukázala na to, že verejnosť má možnosť pripomienkovať návrhy zákonov predkladané vládou, pri poslaneckých návrhoch však táto možnosť absentuje, čo má podľa nej zásadný negatívny dosah na kvalitu takto prijímanej legislatívy.



Podľa Iniciatívy za právny štát je nevyhnuté, aby zákony, ktoré prichádzajú z legislatívnej iniciatívy poslancov, boli pripravené zrozumiteľne, po dôkladných konzultáciách s dotknutými subjektmi v demokratickej spoločnosti.



Zároveň podotkla, že v Národnej rade (NR) SR je aktuálne zhruba 100 poslaneckých návrhov zasahujúcich takmer do všetkých oblastí ekonomiky a verejného života, počnúc daňovou politikou, školstvom a energetikou, až po reguláciu hazardu a predaja alkoholu. "Je to legislatívne cunami, ktoré má významný negatívny dosah na stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Plne rešpektujeme právo zákonodarnej iniciatívy, ktoré poslancom garantuje Ústava SR, no aktuálny stav je dôkazom straty rešpektu k legislatívnemu procesu a jeho významu pre spoločnosť," poznamenala iniciatíva.



Vyzýva preto na systémové zmeny legislatívneho procesu na úrovni parlamentu tak, aby boli rešpektované jeho základné prvky známe pri návrhoch na úrovni vlády - predvídateľnosť, adresnosť, odbornosť a stabilita. Dodržiavanie týchto zásad je podľa iniciatívy v súčasnosti pre podnikateľský sektor o to dôležitejšie, že v dôsledku pandémie, energetickej krízy a vojnového konfliktu za hranicami ide o obdobie nevídanej neistoty.