Iniciatíva Zachráňme gastro víta návrh na zníženie DPH pre reštaurácie

Bratislava 23. novembra (TASR) - Voľné zoskupenie viac ako 700 reštaurácií Zachráňme gastro! víta návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie.



Iniciatíva dúfa, že sa táto vec nestane predmetom mesiace a mesiace dlhých medzirezortných bojov. Prosí všetkých politikov, z opozície i koalície, aby urobili všetko preto, aby ťažko skúšanému sektoru pomohli v parlamente čo najskôr.



"Samozrejme, výhodu ponúkaného znižovania DPH môžu ovplyvniť detaily pridružených 'podmienok', ale z toho, čo sme počuli, pre nás nie je nič absolútne nepriechodné. Veríme, že ministerstvo financií bude o týchto detailoch rokovať aj s našimi zástupcami," konštatoval Ján Laš zo Zachráňme gastro!



Iniciatíva súhlasí s ministrom financií, že pomoc musí prísť hneď, či z ministerstva hospodárstva, dopravy či práce. Pripomína, že na Slovensku sú gastrospoločnosti, ktoré ešte stále nedostali, bez akéhokoľvek podielu ich viny, schválenú pomoc z ministerstva dopravy za marec 2020.



O pomoci s nájomným dnes podľa iniciatívy už nikto nehovorí. A hoci tretia vlna pandémie je tu, ministerstvo dopravy stále nevypísalo nové schémy pomoci. Ministerstvo práce prepláca gastroprevádzkam malú časť vyšších miezd, čím trestá najmä tých, ktorí počas celého podnikania v reštauračnom sektore vyplácali svojim ľuďom riadne, plné mzdy nad národným priemerom. Aj tak slabá pomoc k reštauráciám prichádza s absurdnými omeškaniami alebo vôbec.



Férovo znížená DPH podľa iniciatívy dokáže tieto pomoci plnohodnotne nahradiť. Samozrejme, až odo dňa jej zavedenia.



DPH na služby reštaurácií by podľa návrhu v rámci reštauračného balíka zmien mala predstavovať 10 %. Navrhuje to minister financií Igor Matovič v rámci ďalšej časti daňovo-odvodovej reformy, ktorú predstavil v pondelok (22. 11.).



Podmienkou je však zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie z každého jedla za polovičnú cenu, ďalej eko menu, čo by znamenalo polovičnú porciu za trištvrte ceny. Pripustil, že existujú výnimky, kde je to zložité aplikovať. Automaticky ku každému jedlu by zároveň mal byť krčah vody grátis a zmeny majú nastať aj pri tringeltoch. Matovič vyčíslil, že toto opatrenie bez zohľadnenia dynamických vplyvov bude stáť 40 miliónov eur.



Tringelt by mal byť po novom súčasťou účtu, a to vo výške 9 % z celkovej sumy účtu bez DPH. "Samozrejme, ak nie ste spokojní, tak predtým, ako vám čašník donesie účet, môžete požiadať o zrušenie tringeltu," dodal Matovič s tým, že by to malo vyvinúť tlak na kvalitu najmä v strediskách cestovného ruchu.