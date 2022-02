Iniciatíva Zachráňme gastro žiada NR SR o zníženie DPH pre reštaurácie

Bratislava 3. februára (TASR) - Iniciatíva Zachráňme gastro žiada poslancov Národnej rady (NR) SR o zníženie sadzby DPH pre reštaurácie. Podľa nej existuje všeobecná politická zhoda, že aj na Slovensku by išlo o užitočný a administratívne lacný krok, k jeho realizácií však ešte nedošlo.



"Dnes poobede bude plénum NR SR hlasovať o poslaneckom návrhu na zníženie tejto dane. Iniciatíva preto vyzýva všetkých poslancov parlamentu, aby tento krok podporili," uviedla iniciatíva.



Hovorca iniciatívy Ján Laš komentoval, že nechcú vstupovať do politiky, ani nikomu prejavovať sympatie či nesympatie. Zároveň pokračoval že vie, že meniť dane poslaneckými návrhmi je neštandardné. Podľa jeho slov štát ale nevie pre svoje byrokratické opatrenia doručiť v rozpočte vyčlenenú pomoc reštauráciám. "Pritom všetky relevantné politické strany vrátane ministerstva financií dnes takéto zníženie DPH podporujú," konštatoval Laš.



Iniciatíva preto vyzýva poslancov na zníženie DPH a na to, aby presunuli nespotrebované peniaze na pomoc a prípadnú kompenzáciu dosahov na štátny rozpočet. "My už žiadnu mimoriadnu pomoc pre náš sektor, pokiaľ budú reštaurácie úplne a bez obmedzení otvorené, nebudeme potrebovať," dodal Laš.