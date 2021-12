Iniciatíva Zachráňme gastro žiada zníženie DPH

Bratislava 16. decembra (TASR) – V Európe iba Slovensko má celonárodný 24-hodinový zákaz konzumácie v reštauráciách. Alokovaná vládna pomoc gastrosektoru je pritom nedočerpateľná. Pripravovaná vlna pomoci je zároveň ešte horšia, pretože diskriminuje ľudí v gastre podľa veľkosti ich prevádzok. Tvrdí to Iniciatíva Zachráňme gastro, ktorá vidí riešenie hlavne v nižšej dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo v žalobách na Európsky súd pre ľudské práva.



Iniciatíva poukázala na to, že popri aspoň čiastočne otvorených školách, obchodoch a hoteloch ostávajú slovenské reštaurácie ako jediné v Európe bez aspoň obmedzenej možnosti usadiť hosťa. Ak ostanú reštaurácie zatvorené do konca decembra, budú podľa iniciatívy od začiatku pandémie 344 dní bez prevádzky.



"Pomoc reštauráciám, ktoré sú zatvorené bez toho, aby ich majitelia a zamestnanci vedeli, čo s nimi bude ďalej, je veľmi zlá a extrémne pomalá," podotkol Ján Laš z iniciatívy. Pre zlé podmienky sa podľa neho sumy alokované rezortmi hospodárstva a dopravy nedajú dočerpať.



Skonštatoval, že oproti prvej a druhej vlne neprišlo k zlepšeniu, prišlo však k nespravodlivej diskriminácii ďalších stoviek reštaurácií, ktoré sa k pomoci nedostanú vôbec alebo len s extrémnym oneskorením. "V tejto situácii je jediným normálnym systémovým a spravodlivým riešením okamžité výrazné zníženie DPH pre reštauračné služby. Od tohto momentu nebudeme chcieť od štátu, ak budeme môcť byť aspoň čiastočne otvorení, nič," dodal Laš.



Pri plánovanom obnovení pomoci s poklesom tržieb z ministerstva práce prišlo podľa iniciatívy k významnému obmedzeniu na žiadateľov s počtom zamestnancov do 50. "Takto vypadáva z možnosti žiadať o pomoc podstatná časť gastrosektoru," zdôraznila iniciatíva. V prípade pomoci s nájomným je podľa nej stále podmienkou komplikovaná súčinnosť prenajímateľa. Tvrdí tiež, že pomoc z ministerstva dopravy prichádza s oneskorením.