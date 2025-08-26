< sekcia Ekonomika
Iniciatíva Zastavme hazard reaguje na návrh poslancov
Zrušenie štátneho monopolu na online hazardné hry prinieslo nekontrolovaný rast stávok a peňazí, ktoré hráči v online kasínach prehrajú.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Ak chce štát viac peňazí z hazardu a chce prevádzkovať štátne kasína, potom by mal okamžite zastaviť vydávanie licencií pre súkromných prevádzkovateľov hazardných hier a vytvoriť štátny monopol na hazardné hry. Iniciatíva Zastavme hazard tak reagovala na návrh skupiny poslancov, podľa ktorého by národná lotériová spoločnosť mohla prevádzkovať štátne kasína, a to bez žiadosti o stanovisko dotknutých miest a obcí, dokonca napriek prijatému zákazu prevádzkovania kasín v nich.
„Všetky súkromné herne a kasína by mali po uplynutí aktuálne platných licencií skončiť a následne by mohli ostať štátne kasína, na ktorých umiestnení sa národná lotériová spoločnosť dohodne s príslušnými mestami. Táto dohoda by sa mala pretaviť do presného určenia umiestnenia kasín s limitom na počet herných automatov cez všeobecne záväzné nariadenia. V mestách, ktoré kasína zakázali, treba tento zákaz rešpektovať,“ priblížili zástupcovia iniciatívy Zastavme hazard.
Zrušenie štátneho monopolu na online hazardné hry prinieslo nekontrolovaný rast stávok a peňazí, ktoré hráči v online kasínach prehrajú. Online hazard by sa preto mal vrátiť do rúk štátu, ktorý by mal zároveň prísne regulovať časové aj finančné limity na hru.
Časť odvodov z hazardu podľa návrhov iniciatívy treba vyčleniť do špeciálneho fondu, ktorý by mali spravovať Ministerstvo zdravotníctva SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z neho by sa malo financovať rozšírenie liečebných kapacít a liečba pre hráčov, ktorí majú nedoplatky na zdravotnom poistení.
Z odvodov z hazardu by sa tiež mali podľa Zastavme hazard financovať projekty na núdzové ubytovanie pre hráčov, ktorí prídu v exekúcii o svoje nehnuteľnosti. Ak závislosť vedie k domácemu násiliu, rodina potrebuje krízové centrum, kde nájde bezpečie.
„Všetky súkromné herne a kasína by mali po uplynutí aktuálne platných licencií skončiť a následne by mohli ostať štátne kasína, na ktorých umiestnení sa národná lotériová spoločnosť dohodne s príslušnými mestami. Táto dohoda by sa mala pretaviť do presného určenia umiestnenia kasín s limitom na počet herných automatov cez všeobecne záväzné nariadenia. V mestách, ktoré kasína zakázali, treba tento zákaz rešpektovať,“ priblížili zástupcovia iniciatívy Zastavme hazard.
Zrušenie štátneho monopolu na online hazardné hry prinieslo nekontrolovaný rast stávok a peňazí, ktoré hráči v online kasínach prehrajú. Online hazard by sa preto mal vrátiť do rúk štátu, ktorý by mal zároveň prísne regulovať časové aj finančné limity na hru.
Časť odvodov z hazardu podľa návrhov iniciatívy treba vyčleniť do špeciálneho fondu, ktorý by mali spravovať Ministerstvo zdravotníctva SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z neho by sa malo financovať rozšírenie liečebných kapacít a liečba pre hráčov, ktorí majú nedoplatky na zdravotnom poistení.
Z odvodov z hazardu by sa tiež mali podľa Zastavme hazard financovať projekty na núdzové ubytovanie pre hráčov, ktorí prídu v exekúcii o svoje nehnuteľnosti. Ak závislosť vedie k domácemu násiliu, rodina potrebuje krízové centrum, kde nájde bezpečie.