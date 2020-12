Iniciatíva žiada rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) žiada vládu SR, aby počas avizovaného lockdownu nastavila rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov. Informoval o tom predseda ISKM Daniel Krakovský.



"Ako Iniciatíva slovenských maloobchodníkov žiadame vládu SR, aby nastavila podmienky počas prípadného lockdownu pre všetkých maloobchodníkov spravodlivo a zákaz predaja nepotravinového sortimentu platil pre všetkých rovnako. V prípade, že vláda SR nenastaví podmienky pre všetkých maloobchodníkov férovo, Iniciatíva slovenských maloobchodníkov sa obráti na súd a bude žiadať náhradu vzniknutých škôd, ktoré sú v tomto období značné," priblížil.



Spresnil, že plánovaný lockdown ekonomiky môže výrazne poškodiť slovenských maloobchodníkov. Pre celý segment maloobchodu totiž neplatia rovnaké podmienky a najmä veľké reťazce zamerané na predaj potravín, sú počas tohto obdobia výrazne zvýhodnené, keďže môžu mať svoje prevádzky naďalej otvorené a predávať aj nepotravinový sortiment. "Presvedčili sme sa o tom už počas prvej vlny," podotkol.



Upozornil, že takéto zvýhodnenie veľkých reťazcov môže byť pre mnohých, najmä menších maloobchodníkov, likvidačné. Ľudia by tak vedeli niektorý sortiment nakupovať naďalej, ale len v pár vybraných predajniach, ktoré by tým získali neférovú výhodu. Plánovaný lockdown by tak bol povestným posledným klincom do rakvy mnohých slovenských podnikateľov a množstvo z nich by po jeho skončení už svoje prevádzky ani neotvorilo.



"Slovenskí podnikatelia trpezlivo znášali všetky nariadenia, ktoré mali zabrániť šíreniu pandémie nového koronavírusu, napriek tomu budú pravdepodobne musieť opätovne úplne zatvoriť svoje prevádzky. Ak by ostali ešte pritom takto znevýhodnení na úkor veľkých reťazcov, pre mnohých to bude už likvidačné," povedal Krakovský.



Zdôraznil, že slovenskí maloobchodníci sú od začiatku pandémie obeťou chaotických opatrení a rozhodnutí vlády, ktorá na jednej strane výrazne obmedzuje ich podnikanie a na strane druhej nedokáže prísť s účinnou podporou. Veľká väčšina opatrení na pomoc maloobchodníkom je buď nepoužiteľná pre svoju byrokratickú náročnosť, alebo je nedostatočná svojou výškou. "Preto sa nemôžeme nečinne prizerať, ak by v tomto kritickom období ešte navyše pokračovala aj neférová hospodárska súťaž," dodal Krakovský.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje desiatky maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Medzi jej zakladateľov patria firmy Nay, Martinus, LPP Slovakia, Regal Burger, Phockáren a Sportsman.