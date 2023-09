InoBat a Gotion podpísali dohodu o spoločnom podniku na výrobu batérií

Bratislava 18. septembra (TASR) - Spoločnosti InoBat a Gotion High-Tech 13. septembra v Berlíne podpísali predbežnú dohodu o spoločnom podniku na výstavbu gigafabriky na výrobu batérií pre elektrické vozidlá (EV) Gotion InoBat Batteries.



Výstavba továrne by sa mala začať v roku 2024. Mala by stáť na ploche viac ako 100 hektárov a vytvoriť tisíce pracovných miest, pričom s plným spustením sa počíta v roku 2026.



Partneri momentálne rozhodujú o umiestnení gigafabriky v európskom regióne, rozhodnutie o výbere lokality ešte nie je definitívne. Jedným z kľúčových faktorov je silná podpora zo strany štátu a štátnych inštitúcií pri výstavbe kritickej infraštruktúry, vydávaní stavebných povolení a poskytovaní konkurencieschopnej štátnej pomoci.



"Európa má veľký potenciál, strategickú polohu a dlhú tradíciu v automotive priemysle, na čo sa nám v InoBat podarilo nadviazať. InoBat dokázal, že za pomerne krátky čas vie vybrať vhodnú lokalitu, úspešne zvládnuť povoľovací proces a dokončiť výstavbu tak extrémne zložitej technológie ako je továreň na batérie. Naše výskumno-vývojové centrum a pilotná linka vo Voderadoch napredujú a technológia v ňom už funguje," priblížil riaditeľ InoBat Marián Boček.



Vysvetlil, že počiatočný plán stavať gigafabriku s kapacitou 20 gigawatthodín (GWh) bude možné postupne navýšiť. Spoločnosť Gotion High-Tech dokonca plánuje vybudovať najväčšiu agro-solárnu elektráreň v Európe, ktorá bude zásobovať gigafabriku zelenou energiou ako súčasť tohto investičného programu.



Spoločnosť Gotion High-Tech už pritom pred dvomi týždňami oznámila akvizíciu 25-percentného strategického podielu v InoBat AS. Gotion High-Tech má s automobilkou Volkswagen (VW) exkluzívnu zmluvu na dodávky EV batérií mimo Číny. VW zároveň vlastní 24,77-percentný podiel v Gotion High-Tech a je najväčším akcionárom spoločnosti.