InoBat Auto bude dodávať elektrobatérie do autobusov SOR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Výrobca batérií InoBat Auto uzavrel dohodu s českým výrobcom autobusov SOR a bude dodávať svoje batérie do mestských, medzimestských aj diaľkových autobusov. Ide o prvú zverejnenú dohodu s konkrétnym partnerom, ktorý bude používať batérie slovenského výrobcu. Prvé autobusy s batériami od InoBat Auto by sa mali dostať do prevádzky v roku 2023, informoval v utorok mediálny zástupca InoBat Auto Mario Marcinek zo spoločnosti Neuropea.



Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ InoBat Auto Marián Boček upozornil, že dohoda je významným krokom, ktorý spojí Slovensko a Česko na ceste k postupnej elektrifikácii dopravy. "Pre európsky automobilový trh je to veľký úspech. Tešíme sa na spoluprácu so SOR, budeme partneri v celom procese, od dizajnu batérie až po finálnu dodávku, pričom pôjde o kompletný reťazec výskumu, vývoja a produkcie, a to všetko presne podľa potrieb nášho zákazníka," uviedol Boček.



Počas roku 2021 plánuje InoBat vývoj vhodnej batérie, v roku 2022 by ich v pilotnom teste mali vyskúšať na dvoch autobusoch. Od roku 2023 ráta Boček s plným nasadením batérie pre SOR, pričom na slovenských a českých cestách by tieto batérie mali poháňať viac než 100 autobusov.



SOR vyrába v Česku mestské a medzimestské autobusy už viac ako 25 rokov a vyváža ich do ďalších 12 európskych krajín. Pre InoBat Auto ide pritom o prvé zverejnené komerčné partnerstvo. Batérie, ktoré bude spoločnosť vyvíjať a vyrábať vo svojom R&D centre vo Voderadoch, sú výsledkom použitia takzvanej High-Throughput Processing (HTP) platformy, ktorá bola vyvinutá americkou spoločnosťou Wildcat Discovery Technologies, technologickým partnerom InoBat. Táto patentovaná technológia umožňuje nájsť správne chemické zloženie batérie pre akékoľvek elektrické vozidlo, presne podľa požiadaviek a špecifikácií cieľového zákazníka.