InoBat Auto postaví v americkej Indiane vývojové centrum

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenská spoločnosť InoBat Auto spolu s partnerom a investorom Ideanomics podpísali dohodu s americkým štátom Indiana. V USA plánujú postaviť výskumno-vývojové centrum a výrobnú linku na batérie. O plánovej expanzii vo štvrtok informovala spoločnosť InoBat.



"Myšlienka InoBat presahuje hranice Slovenska a pilotný koncept e-mobility hubu z Voderadov priťahuje záujem zahraničných partnerov. Tešíme sa zo spolupráce s americkou vládou a možnosti priniesť slovenské baterky na severoamericky trh," uviedol generálny riaditeľ InoBat Auto Marian Boček. Zdôraznil, že toto partnerstvo neodsúva plány InoBat Auto na Slovensku a v regióne do úzadia.



V prvej etape pôjde o nové výskumné, vývojové a výrobné zariadenie na montáž batériových modulov a akumulátorov s počiatočnou ročnou výrobnou kapacitou 100 megawatthodín (MWh). Partneri sa potom zamerajú na vybudovanie úplného závodu na montáž batériových modulov a balení v komerčnom rozsahu s počiatočnou výrobnou kapacitou dve až tri gigawatthodiny (GWh) ročne.



Prvé dve fázy projektu plánuje firma zásobovať článkami z európskych zariadení InoBat Auto. V závislosti od vývoja na trhu je v tretej fáze na stole aj možnosť postaviť zariadenie na výrobu batériových článkov s počiatočnou ročnou kapacitou 4 GWh.



Partnerstvo so štátom Indiana prinesie v USA nielen pomoc s výberom umiestnenia centra a továrne, ale aj administratívnu, poradenskú a fiškálnu podporu. "Hľadáme vhodné lokality a rokujeme o potenciálnom stimulačnom balíku. Spolupráca InoBat s Ideanomics spolu so silnými diplomatickými a obchodnými vzťahmi Indiany so Slovenskom dokazujú, že Indiana je najlepším možným miestom pre prvé severoamerické ústredie InoBat, výskumné a vývojové centrum a výrobný závod na výrobu prototypov, neskôr aj prípadný závod na montáž batériových modulov a balení v komerčnom rozsahu," dodal minister obchodu Indiany Brad Chambers.