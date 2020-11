InoBat bude spolupracovať na recyklácii použitých batérií s Primobius

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský výrobca batérií InoBat vo štvrtok uzavrel memorandum o porozumení s medzinárodnou spoločnosťou Primobius. InoBat, ktorý kontroluje výrobcu batérií InoBat Auto, chce takto vytvoriť rámec pre recykláciu lítium-iónových batérií v regióne strednej a východnej Európy. Informoval o tom mediálny zástupca firmy Mario Marcinek zo spoločnosti Neuropea.



Generálny riaditeľ spoločnosti InoBat Marián Boček uviedol, že Primobius, ktorá je spoločným podnikom nemeckej spoločnosti SMS group a austrálskej spoločnosti Neometals, je jednou z najinovatívnejších spoločností na recykláciu batérií na svete. "Je to zásadný krok k zelenej udržateľnosti našej spoločnosti. Zaviazali sme sa nielen k výrobe najlepších možných batérií pre trh s elektromobilmi, ale aj k zabezpečeniu výroby batérií pre zelenší svet," povedal Boček.



Memorandum o porozumení podľa neho predstavuje prvý veľký krok k dosiahnutiu tohto cieľa. Primobius ponúka pokrokové recyklačné riešenie na priamu integráciu späť do obehového hospodárstva čím podporuje nielen znižovanie množstva odpadu, ale aj znižovanie spotreby primárnych zdrojov.



Použitím patentovaného procesu sa z odpadových batérií získava kobalt a ďalšie cenné materiály. Podľa generálneho riaditeľa InoBat ide o recykláciu práve tých najkritickejších a najťažšie dostupných materiálov, ktoré by boli v prípade nesprávnej likvidácie nebezpečné pre ľudí a životné prostredie.



Martina Petraníková z InoBat Auto vysvetlila, že súčasná, no hlavne budúca e-mobilita významne zvyšujú dopyt po surovinách. Primárna výroba kovov nemôže naplniť tento dopyt, a preto ich recyklácia musí doplniť. Okrem toho nová legislatíva o batériách vydaná Európskou komisiou v roku 2020 zadefinuje mieru recyklácie pre väčšinu strategických materiálov, ako je kobalt, nikel a lítium, vďaka čomu bude recyklácia nielen povinná, ale bude musieť byť aj oveľa efektívnejšia ako doteraz.



Za spoločnosťou InoBat Auto stojí konzorcium investorov a technologických spoločností, na čele s investorom IPM Group, ktorý sa špecializuje na prinášanie prelomových technológií do Európy. Medzi strategických investorov a partnerov patrí ČEZ, Matador, AEN, MSM Group, Across a Wildcat Discovery Technologies. InoBat Auto tiež nedávno ohlásil strategické partnerstvo s globálnou technologickou spoločnosťou Manz AG, ktorá dodá výrobné zariadenie pre výskumno-vývojové centrum a výrobnú linku navrhnutú spoločnosťou Takenaka.