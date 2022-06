InoBat Energy spolupracuje s vládou Gruzínska na projekte úložiska

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovenská spoločnosť InoBat Energy začala spolupracovať s vládou Gruzínska na implementácii projektu veľkokapacitného batériového úložiska. Hlavnou úlohou je stabilizácia gruzínskej prenosovej siete, ale aj zníženie potreby dovozu elektriny a podporných služieb z okolitých krajín či umožnenie inštalácií obnoviteľných zdrojov energie, informovala v pondelok firma InoBat Energy.



Slovenská spoločnosť dodá gruzínskej vláde technológiu aj know-how. "Ide o veľkokapacitné úložiská, založené na lítium-železo-fosfátových batériových článkoch, respektíve prietokovom princípe. Výhodou je kombinácia okamžitého výkonu s veľkou kapacitou a tiež použitie ľahšie dostupných materiálov," uviedol riaditeľ InoBat Energy Rudolf Sihlovec. Slovenská spoločnosť nedodá len samotné veľké batériové články, ale aj návrh celého riešenia. Ten zahŕňa aj podporu prenosovej siete na zabránenie výkyvom, výpadkom, ale aj legislatívne zmeny a pomoc pri budúcej liberalizácii trhu s energiami.



Gruzínsko síce ročne vyprodukuje viac elektriny, ako je jeho spotreba, dodávky najmä z vodných elektrární sú nerovnomerné a závislé od počasia. To spôsobuje výpadky, ktoré musia byť kompenzované dovozom energie z okolitých krajín. Závislosť od dovozu energií a podporných služieb z okolitých štátov však podkopáva suverenitu Gruzínska a zvyšuje ceny elektriny. Gruzínsko chce tiež rozširovať kapacity na výrobu energie zo zdrojov, ako sú vietor a slnko. To by však stabilitu bez prijatých opatrení ešte zhoršilo, pretože ide tiež o nestabilné zdroje.



Cieľom riešenia bude vybudovať systém schopný poskytnúť stabilnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s jej následným skladovaním do veľkokapacitných hybridných batériových úložísk. Tie umožnia na jednej strane integráciu obnoviteľných zdrojov energie do prenosovej sústavy, na druhej strane zachovajú alebo aj znížia cenu dodávok, ale tiež zabránia obmedzeniam pre výrobcov energie spojeným s optimalizáciou dodávok do siete.