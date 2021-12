InoBat kupuje prvú linku na výrobu batérií od čínskej firmy Wuxi Lead

Bratislava 2. decembra (TASR) – Spoločnosť InoBat podpísala kontrakt na dodávku prvej linky na výrobu batérií pre elektromobily s čínskou firmou Wuxi Lead. V centre vo Voderadoch by mala byť linka uvedená do prevádzky do konca budúceho roka a pri plnom vyťažení by mohla produkovať vyše 260.000 batériových článkov ročne, informoval vo štvrtok InoBat.



Spoločnosť Wuxi Lead patrí k popredným svetovým výrobcom týchto zariadení a v minulosti dodala linky pre automobilky Volkswagen, Nissan či Tesla.



Batérie vyvinuté InoBat Auto už v lete absolvovali bezpečnostné a výkonnostné testy v kórejskom testovacom centre. Pozitívne výsledky dosiahli v rýchlosti nabíjania, životnosti, kapacite, ale napríklad aj v citlivosti na teplotné výkyvy.



Za spoločnosťou InoBat stojí konzorcium investorov a technologických spoločností vrátane vedúceho investora IPM Group, ktorý sa špecializuje na prinášanie prelomových technológií do Európy. Medzi strategických investorov a partnerov patria ČEZ Matador, AEN, MSM Group, Across, Wildcat Discovery Technologies a najnovšie aj ťažobná spoločnosť Rio Tinto.