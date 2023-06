InoBat úspešne otestoval batériu pre výkonné dopravné prostriedky

Bratislava 27. júna (TASR) - Spoločnosť InoBat úspešne otestovala svoju novú 31-ampérhodinovú (Ah) batériu vhodnú pre sektor vysokovýkonných dopravných prostriedkov (letecký priemysel a vysokovýkonné autá). Informoval o tom InoBat. Navrhnutý dizajn článku umožní podľa spoločnosti výrazne skrátiť čas nabíjania (z 10 % na 80 % už za 15 minút) a ponúka maximálny výkon po dlhší čas.



Gravimetrická hustota energie tejto batérie je na úrovni 328 watthodiny (Wh)/kilogram (kg) pri počiatočnom testovaní, čím dokáže dosiahnuť veľmi rýchle nabíjanie s dobrou tepelnou stabilitou. Batéria je ideálna práve pre segmenty, v ktorých je nízka hmotnosť rozhodujúcim konštrukčným faktorom. Očakáva sa, že produkcia týchto batériových článkov od InoBat dosiahne úroveň 340 Wh/kg.



"Výsledky testov potvrdzujú vysokú kvalitu našich batérií a demonštrujú významný pokrok pre zákazníkov na trhu vysokovýkonnej mobility. A to práve vďaka vysokej úrovni hustoty energie a energetickej kapacity," povedal Marián Boček, riaditeľ InoBat.



Spoločnosť má podľa neho jasne určený plán výskumu a vývoja budúcich generácií svojich batérií. "Články momentálne posielame na priame testovanie zákazníkom, s ktorými prebiehajú aj technické a komerčné diskusie. Po validácii baterkových článkov očakávame uzatvorenie záväzných zmlúv o vývoji a výrobe," doplnil.



"Keďže Slovensko je lídrom v automobilovom priemysle, je dôležité, aby sme mali výrobcu batérií priamo na Slovensku. InoBat realizuje zároveň aj výskum a vývoj nových batériových systémov, čo môže zlepšiť transfer technológií z výskumu do praxe a zlepšiť praktické zručnosti absolventov tak, aby reflektovali potreby trhu s príchodom elektrifikácie," doplnila Andrea Fedorková Straková, predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie.



Je podľa nej potrebná aj systematická a cielená podpora zo strany štátu, a to nielen na fyzické osoby, ale aj na firmy a podporu spolupráce univerzít, výskumných pracovísk a priemyslu tak, aby SR bola pripravená v budúcnosti na nové výzvy, ktoré elektromobilita prináša.



Výskumná činnosť novej batérie je spolufinancovaná v rámci projektu európskeho záujmu - IPCEI EuBatIn. Ten spája 12 členských štátov a viac ako 40 spoločností.



InoBat sa špecializuje na výskum, vývoj, výrobu, recykláciu a konečnú likvidáciu inovatívnych elektrických batérií. Svoje výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku buduje vo Voderadoch, na Slovensku.