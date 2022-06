InoBat uzavrel dohodu s Lilium, chce vyrábať batérie do lietadiel

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenská spoločnosť InoBat Auto v stredu oznámila dohodu s nadnárodnou spoločnosťou Lilium s centrálou pri nemeckom Mníchove, ktorá vyvíja prvý plne elektrický lietajúci stroj s vertikálnym vzletom a pristátím. InoBat a Lilium budú spoločne skúmať príležitosti na vývoj, výrobu a recykláciu vysokovýkonných batériových článkov novej generácie pre letecké produkty Lilium, informoval v stredu InoBat.



"Ambíciou Lilium je priniesť revolúciu v leteckej doprave. Neustále inovujú, a práve preto sú pre nás prirodzeným partnerom na ceste spraviť zo Slovenska lídra v elektromobilite," uviedol generálny riaditeľ InoBat Marián Boček.



Prevádzkový riaditeľ spoločnosti Lilium Yves Yemsi spresnil, že firma už vybrala a zazmluvnila partnerov pre technológiu a výrobu batérií, no nechce stagnovať, a preto aktívne sleduje technologický vývoj a rozhodla sa uzavrieť dohodu so spoločnosťou InoBat s úmyslom preskúmať spoluprácu v oblasti výroby a dodávok v budúcnosti.



Lilium plánuje v roku 2024 uviesť na trh prvé elektrické lietadlo s nulovými emisiami. Batérie InoBat, ktoré sú vyrobené na mieru, by mali podľa Bočeka ponúknuť prúdovým lietadlám Lilium dlhší dolet vďaka vyššej hustote energie s rýchlejším časom nabíjania v porovnaní s ostatnými hráčmi na trhu.