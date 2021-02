InoCloud staví na energetickú efektivitu dátových centier

Bratislava 16. februára (OTS) - IPM Group preto predstavuje InoCloud, svoj nový projekt v spolupráci s mikročipovou slovensko-americkou spoločnosťou Tachyum.Spoluzakladateľ InoCloud a managing partner IPM Group Adrian Vyčítal poukazuje na to, že očakávaná explózia veľkých dát, internetu vecí (IoT), 5G sietí a miliárd sieťových zariadení svojimi nárokmi prekonajú súčasné kapacity dátových centier z pohľadu elektrickej energie a vytlačia z trhu všetkých, ktorí nebudú tomuto trendu stíhať.Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Tachyum bude InoCloud poháňať servery vo svojich dátových centrách v Európe a neskôr aj vo svete čipom Prodigy. Pôjde o vysoko efektívny vlajkový procesor pre dátové centrá. Ten dodá mimoriadne nákladovo efektívne výpočtové riešenia pre firemných klientov a vládne subjekty v rôznych trhoch a priemyselných odvetviach.InoCloud je tiež jedným z členov konzorcia I4DI - Innovations for Digital Infrastructure. Toto združenie vyvíja európske riešenia pre digitálnu infraštruktúru so spoluzakladajúcimi spoločnostiam PosAm, Towercom, IPM Group a Tachyum. Ďalší pristupujúci partneri sú svetový gigant Seagate alebo slovenský VNET a spoločnosť Sylex. I4DI už tvorí partnerstvo so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Národného superpočítačového centra (National Supercomputing Centre – NSCC).dopĺňa, ktorý je zároveň prezidentom I4DI konzorcia.Univerzálny procesor Prodigy ponúkne až 4x lepší pomer výkonu a ceny ako etablované konkurenčné spoločnosti a dokáže vzhľadom na univerzálnosť technológie popri ukladaní dát poskytnúť aj robustný výkon pre umelú inteligenciu (AI) a vysokovýkonné výpočty (HPC). To všetko pri 10-násobne nižšej spotrebe energie než aktuálne dostupná akákoľvek technológia.Univerzálnosť čipovej technológie Prodigy tiež umožňuje jej úplnú kompatibilitu s prevažujúcim kódom pre serverové rozvádzače napájajúce dátové centrá a zaručuje jej široké použitie na serverovom trhu na celom svete.Adrian Vyčítal zdôrazňuje, že čip Prodigy od Tachyum , pri ktorého zrode stálo IPM Group , ponúkne zásadnú redukciu spotreby energie a hlavne univerzálnosť. „Hardvérové schopnosti a univerzálnosť združeného softvérového balíka sa tak premietnu do pomeru ceny a výkonu, ktorý v súčasnosti na trhu nie je k dispozícii.