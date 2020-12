Inovácie sa musia dostať medzi najdôležitejšie priority vlády

Bratislava 15. decembra (TASR) - Inovácie sa musia dostať z vedľajšej koľaje medzi najdôležitejšie priority vlády, a to nielen v deklaratórnej rovine. Vyplynulo to zo záverov webinára, ktorý usporiadala Národná banka Slovenska (NBS) o inováciách v rámci Plánu obnovy EÚ.



Ako ďalej informoval hovorca NBS Peter Majer, diskutujúcimi boli Lucia Šicko, Michal Horváth, Štefan Kišš, Peter Kolesár, Ivan Lesay, Ľudovít Ódor, Pavol Povala, Martin Šanta a Adrián Vyčítal.



Účastníci sa podľa Majera zhodli v tom, že ak sa Slovensku (aj) pomocou fondu obnovy nepodarí zlepšiť svoj inovačný potenciál, premárni obrovskú príležitosť a bude nesmierne ťažké, až nemožné, vymaniť sa z pasce stredného príjmu.



Viacerí diskutujúci podľa neho upozornili na dôležitosť akejsi celospoločenskej objednávky. Slovensku nestačí kopírovať a implementovať existujúce technológie, musí ich začať aj vymýšľať. K tomu nevyhnutne potrebuje jasné líderstvo s víziou, pochopiteľnou aj pre širokú verejnosť. Slovensko je príliš malé na to, aby si mohlo dovoliť financovať medzinárodne nekonkurencieschopnú vedu a výskum.



Podľa Majera sa diskutovalo aj o reformách, ktoré by nemali chýbať v pláne obnovy ohľadom inovačného potenciálu SR. Slabými stránkami súčasného stavu, ktoré je potrebné odstrániť, je najmä extrémne roztrieštená podpora inovácií na Slovensku, slabý dôraz na kvalitu a slabá atraktivita pre talent.



Podpore inovácií sa venujú rôzne ministerstvá cez rôzne podporné programy, ale téma "nemá jasného pána". Ľavá ruka často nevie čo robí pravá, viaceré projekty sa financujú duplicitne, chýba kontrola kvality a vôbec nevieme, akú hodnotu dostávame za peniaze. Výsledkom sú často obrovské objemy nevyužitých peňazí z eurofondov. Je nevyhnutná hĺbková inštitucionálna reforma so spoločným strešným manažmentom. ·



Na Slovensku je možné nájsť viacero svetlých príkladov inovácií, ale vo väčšine prípadov napriek, a nie vďaka systému. Diskutujúci podľa Majera zdôraznili význam inovácií pre znižovanie regionálnych rozdielov, potrebu prepájať mestá a obce, ako aj nutnosť budovania silných medzinárodných väzieb. Financovať treba radšej menej, ale kvalitných projektov, ako poskytovať nárokovateľné granty pre rôzne inštitúcie. Kvalita musí byť meraná štandardnými kritériami vo vede, alebo medzinárodnými inštitúciami.



Zo Slovenska utekajú nielen najlepší študenti, ale aj tisíce ďalších "v druhom slede". Slovensko zároveň takmer nič nerobí pre prilákanie mozgov z iných krajín. Čakať na výsledky reforiem v školstve by bolo krátkozrakým riešením. Je potrebné čo najrýchlejšie zmeniť filozofiu a radikálne zvýšiť atraktivitu krajiny rôznymi podpornými programami.