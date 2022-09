Inovačná výkonnosť EÚ vzrástla, SR je piaty najslabší inovátor

Brusel 22. septembra (TASR) - Slovensko je v roku 2022 piatym najslabším inovátorom v 27-člennej EÚ. Vyplýva to z Európskej hodnotiacej tabuľky inovácií za rok 2022, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK). Informuje o tom spravodajca TASR.



Z uvedeného rebríčka vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ od roku 2015 vzrástla približne o 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa inovačná výkonnosť zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich sa znížila. V porovnaní s priemerom EÚ majú globálni konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika a Spojené štáty aj naďalej výkonnostnú výhodu. Napriek tomu EÚ prekonala svoj výkonnostný rozdiel v porovnaní s týmito krajinami a od roku 2021 prekonala Japonsko.



Eurokomisárka pre inovácie Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla, že cez program Horizont Európa Únia podporuje špičkových výskumníkov a inovátorov pri presadzovaní systémových zmien potrebných na zabezpečenie zelenej, zdravej a odolnej Európy.



"Európska hodnotiaca tabuľka inovácií dokazuje dôležitosť vytvorenia celoeurópskeho inovačného ekosystému. Nedávno prijatá Nová európska inovačná agenda postaví Európu do čela novej vlny technologických inovácií a zabezpečí, aby sa inovácie dostali do všetkých regiónov Európy vrátane vidieckych oblastí," odkázala komisárka.



EÚ sa netají, že chce byť technologickým a komerčným lídrom v strategických oblastiach, ako je vesmír, obrana, zelený vodík, batérie, nové kvantové čipy a vysokovýkonná výpočtová technika, čo sa má pretaviť aj do tvorby kvalitných pracovných miest v Európe.



Na základe výsledkov sa členské štáty EÚ rozdeľujú do štyroch výkonnostných skupín - inovační lídri (výkon nad 125 % priemeru EÚ), silní inovátori (100 % až 125 %), mierni inovátori (70 % až 100 %) a noví inovátori (pod 70 %).



Švédsko je aj v tomto roku najlepším inovátorom v EÚ, do prvej skupiny patria aj Fínsko, Dánsko, Holandsko a Belgicko. V druhej skupine "silných" inovátorov, sa ocitli Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Nemecko, Cyprus a Francúzsko. Pod priemerom EÚ, v skupine miernych inovátorov sú Estónsko, Slovinsko, Česko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Malta, Litva a Grécko. V poslednej, sedemčlennej skupine nových inovátorov sú Maďarsko, Chorvátsko, Slovensko, Poľsko, Lotyšsko a celkový rebríček uzatvárajú Bulharsko a Rumunsko.



V porovnaní s vlaňajškom tri krajiny zmenili svoje výkonnostné skupiny - Holandsko sa stalo lídrom v oblasti inovácií, Cyprus silným inovátorom a Estónsko miernym inovátorom.



Komisia skonštatovala, že priepasť medzi krajinami EÚ v oblasti inovácií pretrváva. Výkonnostné skupiny majú tendenciu byť geograficky sústredené, lídri v oblasti inovácií a najsilnejší inovátori sa nachádzajú na severe a západe Európy a väčšina miernych a nových inovátorov v južnej a východnej Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)