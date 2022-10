Inovačné ocenenia veľvyslanectva USA získali štyri osobnosti

Bratislava 20. októbra (TASR) - Veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana prvýkrát udelil Inovačné ocenenia Veľvyslanectva USA. Tie majú vyzdvihnúť výnimočný prínos jednotlivcov, mimovládnych organizácií a verejných aktérov na budovanie inovačného ekosystému v krajine. Cenu dostal aktuálny šéf zastúpenia EK na Slovensku Vladimír Šucha, manažérka spoločnosti Pixel Federation Lucia Šicková, šéf neziskovej organizácie Nexteria Tomáš Hasala a šéfka Slovensko-americkej nadácie Mary MacPherson, informovalo vo štvrtok veľvyslanectvo.



"Na Slovensko som prišiel len minulý mesiac a už teraz som ohromený vynaliezavosťou, odhodlaním a mnohými úspechmi slovenských podnikateľov a startupov. Mnohé z týchto úspechov ste dosiahli vďaka partnerstvám s americkými podnikmi, investormi alebo akademickými pracovníkmi, a tak posilňujete puto medzi našimi dvoma krajinami," povedal Rana. Pracovníci veľvyslanectva sú podľa neho odhodlaní pomáhať Slovensku rozvíjať silné podnikateľské prostredie, a to také, ktoré v každom regióne podporuje riskovanie a víta nové nápady.



Lucia Šicková, ktorá dohliada na riadenie rozvojových programov spoločnosti Pixel Federation, získala ocenenie za podporu podnikavosti. Od roku 2020 je aj spoluriaditeľkou iniciatívy Slovak Global Network.



Inovačné ocenenie Veľvyslanectva USA za budovanie sieťovania inovačného ekosystému získal Tomáš Hasala. Jeho spoločnosť Nexteria zastrešuje mimoškolské rozvojové programy pre mladých ľudí a študentov, ktorí majú ambíciu vytvárať pozitívne zmeny v podnikaní, vzdelávaní alebo spoločnosti.



Súčasný šéf zastúpenia EK na Slovensku Vladimír Šucha získal Inovačné ocenenie Veľvyslanectva USA za vplyv na verejnú politiku v oblasti inovácií. Šucha je bývalý vedúci Spoločného výskumného centra, vedeckého a znalostného strediska Európskej komisie, neskôr pôsobil ako hlavný politický poradca v UNESCO a poradca predsedu vlády Eduarda Hegera.



Posledné ocenenie, a to za celoživotné dielo za uznanie výnimočného vplyvu na inovačný ekosystém, získala šéfka Slovensko-americkej nadácie Mary MacPherson. Tá prostredníctvom programov U. S. Internship a U. S. Connections vyslala do Spojených štátov amerických zhruba 40 študentov, vedcov a 18 startupových spoločností.