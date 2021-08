Inovačnej spolupráci v regiónoch pomôže dotácia viac ako 1 milión eur

Bratislava 13. augusta (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu v hodnote 1,1 milióna eur na podporu rozvoja investičného prostredia v SR, implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a na prepájanie domácich aj zahraničných partnerov. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 12. októbra. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.



"Ak chceme pomôcť ekonomike v regiónoch, aby v nich ľudia mali zodpovedajúce príležitosti realizovať sa a aby si mohli nájsť dobrú prácu, musíme viac investovať do inovačného potenciálu regiónov. Cieľom tejto výzvy je podporiť domácu aj zahraničnú spoluprácu v oblasti verejného, akademického a súkromného sektora, ktorej výsledkom bude vznik inovatívnych riešení pre regióny," skonštatovala ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



Hlavným zámerom výzvy je podporiť projekty pôsobiace predovšetkým v oblastiach, ako sú experimentálny vývoj a inovácie, priemysel pre 21. storočie, inteligentné či sociálne inovácie, práca 4.0, akceleračné a študijné programy a projekty na tvorbu investičnej platformy v SR. Podporené budú podľa MIRRI predovšetkým inovatívne aktivity ako výber akcelerátorov v SR, ktoré zabezpečia podporu inovatívnych riešení, inovačné projekty, ktorých úroveň inovácie dosahuje stupeň TRL 3 - 6 a vzájomne prepoja subjekty výskumného prostredia a aplikačnej praxe a projekty zamerané na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030.



O výzvu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia - mikro-, malé a stredné podniky pôsobiace na slovenskom trhu minimálne jeden rok, občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné aj vysoké školy, rozpočtové organizácie, právnické osoby, respektíve fyzické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu.



Na jeden projekt je možné získať podporu od 30.000 do 100.000 eur. Čerpanie prostriedkov pre oprávnený projekt je maximálne tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Realizácia projektu sa môže uskutočňovať do 31. marca 2022 a kapitálové výdavky je možné financovať do konca roka 2022.