Inovační diplomati zhodnotili svoje pôsobenie v krajinách ich vyslania

Bratislava 10. januára (TASR) – Štyria slovenskí inovační diplomati, ktorí od júla minulého roka pôsobia v Číne, Fínsku, USA a v Izraeli, pricestovali na Slovensko a stretli sa s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD), aby vyhodnotili svoje aktivity. Práve tieto krajiny patria z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií medzi celosvetových lídrov. Všetci diplomati sa zhodli, že pre prienik na zahraničné trhy je kľúčové nadväzovať partnerstvá a spoluprácu. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



"Inovačných diplomatov sme na misie vyslali práve s cieľom pomôcť slovenským výskumným inštitúciám, univerzitám a podnikateľom nadviazať kontakty, rozbehnúť dôležitú spoluprácu s inovačným prostredím v zahraničí a hľadať partnerov. Som veľmi rád, že tento cieľ sa im darí napĺňať, pretože nadväzujú partnerstvá a spoluprácu s významnými inštitúciami. Tá je totiž kľúčová pri rozvoji inovácií a pre podporu slovenských podnikateľov," vysvetlil Raši. Takisto zdôraznil, že krajiny, v ktorých diplomati pôsobia, predstavujú trhy s najlepšími inovačnými ekosystémami.



Inovačný diplomat Peter Šesták, ktorý pôsobí v USA, aktívne hľadá možnosti financovania našich výskumov z amerických zdrojov, či už z federálnych alebo zo súkromných nadácií. Významnou aktivitou je nadviazanie spolupráce s Massachusetts Institute of Technology (MIT), ktorej cieľom je podpora vedy a výskumu. Práve inovačná diplomacia ÚPVII sa stala gestorom pre vytvorenie spoločného fondu počiatočného kapitálu s týmto inštitútom. Z neho majú byť financované vedecko-výskumné projekty, pričom na výskume bude spoločne pracovať niektorá z fakúlt MIT so slovenským partnerom. Peter Šesták aktuálne pracuje na podpise zmluvy a následnom spustení výziev na spoločné vedecké projekty.



Izrael, kde pôsobí diplomat Miloš Bikár, je považovaný za krajinu startupov. Množstvo z nich sa navyše presadilo na medzinárodných trhoch v odvetviach, ako sú komunikačné systémy, biotechnológie či digitálna tlač. Izrael prejavil veľký záujem spolupracovať s našimi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied či so súkromnými spoločnosťami. Prioritou pre slovenské firmy je účasť na konferenciách, výstavách alebo veľtrhoch, kde možno najlepšie identifikovať potenciálnych partnerov na spoluprácu. Druhým krokom je stáž slovenských expertov vo vybranej spoločnosti a tretím spoločný inovačný projekt, ktorý má potenciál stať sa komerčným.



Vo Fínsku pôsobí Miloš Koterec. Krajina za posledných desať rokov vytvorila prepracovaný mechanizmus na podporu vedy, výskumu a inovácií a pre krajiny, akou je aj Slovensko, je vzorom a inšpiráciou. Napríklad mesto Espoo a jeho Espoo Innovation Garden je najväčším inovačným hubom v severských krajinách. Na štyroch kilometroch štvorcových funguje 5000 výskumníkov, 25 výskumných a vývojových inštitúcií a 16.000 prísne vyberaných študentov z Aalto University. Fínsko je podľa rebríčka agentúry Bloomberg z roku 2019 deviata najlepšia krajina na svete pre vznik a existenciu startupov a Espoo je jeho výkladnou skriňou.



V kontexte inovačnej diplomacie sa pripravuje pilotný projekt pre vzdelávanie slovenských startupov v Aalto Startup Centre a Miloš Koterec tiež rozvíja rokovania o spolupráci Slovenskej technickej univerzity (STU) s Aalto University. Pôjde najmä o výmenu know-how vo viacerých oblastiach prípravy absolventov na pretavovanie myšlienok do podnikateľských projektov. Aalto Startup Centre by sa na jar mohlo stať strategickým partnerom slovenského Startup City pri STU, čo by prinieslo udržateľnosť a spoluprácu so špičkovým zahraničným partnerom. Rozpracovaná je takisto spolupráca s fínskym Národným technologickým výskumným centrom, so slovenskými vedcami v oblasti kvantových počítačov.



V Číne, kde pôsobí Tibor Buček, existuje veľa programov, cez ktoré môžu byť uvedené slovenské spoločnosti na čínsky inovatívny trh. Najúčinnejšou môže byť spolupráca so štátnym centrom Innoway. V blízkom čase bude vypracovaný návrh inkubačného programu pre slovenské spoločnosti, ktoré budú môcť prísť do Číny a uplatniť v tomto centre svoje riešenia. Priestor tu je pre oblasti, ako sú nové materiály, IT, Smart cities, Blockchain či nanotechnológie.