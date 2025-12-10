< sekcia Ekonomika
Inovačný deň predstavil slovenské technológie pre športové arény
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenská ekonomická diplomacia podporuje nielen export, ale zároveň prepája inovatívne firmy so zahraničnými partnermi a investormi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec to zdôraznil na 38. podujatí z cyklu Inovačný deň, ktoré v utorok zorganizoval rezort diplomacie v spolupráci so slovenskou spoločnosťou ColosseoEAS.
„Našou ambíciou je, aby sa slovenské inovácie presadzovali aj na globálnych trhoch a aby naša zahraničná služba pomáhala firmám otvárať dvere tam, kde sa rozhoduje o spolupráci a investíciách,“ uviedol Chovanec.
Spoločnosť ColosseoEAS priblížil zahraničným diplomatom jej generálny riaditeľ Andrej Doležal spolu s ukážkou technológií priamo v prostredí Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave a interaktívnou prezentáciou riešení, ktoré zvyšujú zážitok fanúšikov, podporujú organizáciu podujatí a zefektívňujú prevádzku moderných športových a kultúrnych arén.
Oblasť športových technológií patrí podľa Chovanca medzi rýchlo rastúce segmenty globálnej ekonomiky. „Technológie dnes menia spôsob, akým športovci trénujú, ako kluby pracujú s dátami a ako fanúšikovia prežívajú podujatia priamo na štadiónoch. Aj preto chceme slovenské riešenia cielene prepájať so zahraničným dopytom,“ zdôraznil Chovanec.
Na 38. inovačnom dni sa zúčastnilo 21 veľvyslancov a zástupcov veľvyslanectiev akreditovaných v Slovenskej republike z Brazílskej federatívnej republiky, Cyperskej republiky, Českej republiky, Čínskej ľudovej republiky, Gruzínska, Helénskej republiky, Holandského kráľovstva, Chorvátskej republiky, Indickej republiky, Japonska, Kanady, Kazašskej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rakúskej republiky, Severomacedónskej republiky, Slovinskej republiky, Spojených štátov amerických, Švajčiarskej konfederácie a Tureckej republiky, ako aj vedúca zastúpenia Európskej investičnej banky na Slovensku.
ColosseoEAS je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti integrovaných technológií pre športové štadióny a koncertné arény s portfóliom viac ako 120 arén a štadiónov v 22 krajinách na piatich kontinentoch.
