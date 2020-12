Inovatívne projekty sa budú môcť uchádzať o podporu z eurofondov

Bratislava 17. decembra (TASR) – Slovenské firmy, ktorých projekty získali označenie Seal of Excellence (tzv. pečať výnimočnosti), sa budú môcť uchádzať o podporu z eurofondov v celkovej výške 25 miliónov eur, pričom o prostriedky môžu žiadať aj firmy z Bratislavského samosprávneho kraja. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"S realokáciou sumy na tieto projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra súhlasilo ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán," uviedol tlačový odbor MH. Následne rezorty hospodárstva a dopravy vyrokúvali so zástupcami Európskej komisie možnosť použiť financie aj pre Bratislavský kraj. "Rezort hospodárstva už pracuje na zmene potrebnej legislatívy a samotnej výzve tak, aby mohla byť vyhlásená v budúcom roku," zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Sulík pripomenul, že podpora inovatívnych projektov môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné inovácie, a to aj z globálneho hľadiska. Projekty, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii, si podľa ministra zaslúžia podporu. "Uviesť inovácie na trh nie je jednoduché a vyžaduje si to nielen odvahu, ale aj financie," zdôraznil. Práve takéto projekty môžu prispieť k vytváraniu sofistikovaných pracovných miest a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na Slovensku.



Projekty s takzvanou pečaťou výnimočnosti majú vysoké hodnotenie expertmi EK v rámci schémy EIC Accelerator (Akcelerátor Európskej rady pre inovácie v programe Horizont 2020). V súčasnosti má takéto označenie 28 projektov zo Slovenska. Ide o projekty, ktoré priamo prispievajú k dosahovaniu cieľov Green Deal a/alebo Digital Europe.