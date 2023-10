INSEE: Francúzska ekonomika by v závere roka mala zaznamenať rast

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzsko by malo ku koncu roka zaznamenať mierne tempo rastu ekonomiky. Uviedol to v závere tohto týždňa francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý vychádza zo spomaľovania inflácie a z toho vyplývajúceho zlepšenia situácie spotrebiteľov. Informovala o tom agentúra Reuters.



INSEE odhaduje, že druhá najväčšia ekonomika v eurozóne dosiahne za 3. štvrťrok 0,1-percentný medzikvartálny rast a v poslednom štvrťroku sa jeho tempo mierne zrýchli na 0,2 %. Štatistici tak ponechali svoj pôvodný odhad z predchádzajúceho mesiaca nezmenený.



Ak sa prognóza INSEE potvrdí, za rok 2023 by francúzska ekonomika mala zaznamenať rast o 0,9 %. Štatistický úrad tak stanovil pre vývoj francúzskeho hospodárstva o niečo menej optimistickú prognózu než vláda. Tá počíta s tohtoročným rastom ekonomiky o 1 %.



INSEE postavil svoju prognózu vývoja ekonomiky na očakávanom spomaľovaní miery inflácie. Štatistický úrad odhaduje, že inflácia sa do konca roka spomalí na 4,4 % zo septembrovej úrovne 4,9 %, keďže najmä tempo rastu cien potravín sa postupne zmierňuje. Zatiaľ čo v auguste vzrástli ceny potravín medziročne o vyše 11 %, v septembri sa ich rast zmiernil pod 10 %.