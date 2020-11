INSEE: Francúzska ekonomika klesne vo 4. štvrťroku o 2,5 až 6 %

Paríž 18. novembra (TASR) - Francúzska ekonomika v poslednom štvrťroku 2020 klesne o 2,5 až 6 % v závislosti od dĺžky súčasných blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Uviedol to vo svojom odhade štatistický úrad INSEE.



INSEE zároveň predpovedal, že za celý tento rok sa výkon druhej najväčšej ekonomiky eurozóny zníži o 9 až 10 %.



Vláda v Paríži koncom októbra opätovne zaviedla blokády, keďže sa začal rýchlo zvyšovať počet infikovaných aj hospitalizovaných osôb.



Obnovené blokády však nie sú také prísne ako v marci a v apríli. INSEE preto očakáva, že ich vplyv na ekonomiku bude slabší.



Kým v apríli sa ekonomická aktivita vo Francúzsku prepadla až o 30 % oproti úrovni pred pandémiou nového koronavírusu, v novembri očakáva INSEE jej pokles o 13 %.



Štatistický úrad zároveň upozornil, že vzhľadom na zatvorenie reštaurácií, ktoré môžu poskytovať iba donáškové služby, a obmedzené cestovanie, mohol by tento sektor zaznamenať v novembri pokles aktivity až o 60 %. A zábavnému priemyslu predpovedá INSEE zníženie aktivity zhruba o 40 %.



Ak dôjde k zrušeniu blokád začiatkom decembra, ako sa pôvodne plánovalo, INSEE odhaduje pokles hrubého domáceho produktu (HDP) vo 4. štvrťroku o 2,5 %. Ale ak budú blokády pokračovať celý mesiac, HDP by sa mohol znížiť medzikvartálne až o 6 %.



Ďalšou možnosťou je zrušenie blokády v polovici decembra, pričom zostanú v platnosti určité obmedzenia, čo by malo za následok pokles HDP o 4,5 %.



Premiér Jean Castex pritom nevylučuje, že malým podnikom umožní znovuotvorenie na konci novembra v závislosti od zdravotnej situácie. Kabinet by mal o tom rozhodnúť na budúci týždeň, uviedol v utorok (17. 11.) hovorca vlády.