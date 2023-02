INSEE očakáva slabý rast francúzskej ekonomiky v 1. polroku

Paríž 7. februára (TASR) - Francúzska ekonomika by mala v 1. polroku zaznamenať iba slabé tempo rastu a či ju ovplyvnia súčasné štrajky proti dôchodkovej reforme, to bude závisieť od dĺžky ich trvania. Uviedol to v utorok francúzsky štatistický úrad INSEE. Informovala o tom agentúra Reuters.



Druhá najväčšia ekonomika Európskej únie by podľa najnovších odhadov INSEE mala v prvom aj druhom štvrťroku dosiahnuť medzikvartálny rast na úrovni 0,2 %. V poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla ekonomika medzikvartálne o 0,1 %.



Odhad na prvé dva štvrťroky tohto roka tak štatistický úrad mierne upravil. V decembri ešte odhadoval, že v 1. štvrťroku vzrastie ekonomika medzikvartálne o 0,1 % a v 2. štvrťroku sa tempo rastu zrýchli na 0,3 %.



V novej prognóze INSEE navyše dodal, že vyhliadky do veľkej miery závisia od toho, ako dlho budú trvať súčasné štrajky proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy, ktorej súčasťou je zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov a ktorý vláda predstavila 10. januára. V utorok sa v krajine uskutočnilo tretie kolo celoštátnych štrajkov a protestov, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.