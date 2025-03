INSEE odhaduje v 1. polroku iba slabý rast francúzskej ekonomiky

Paríž 18. marca (TASR) - Francúzska ekonomika zaznamená v 1. polroku tohto roka iba slabé tempo rastu. Uviedol to v utorok francúzsky štatistický úrad INSEE s tým, že spotrebiteľské výdavky nedokážu v dostatočnej miere kompenzovať slabú aktivitu firiem a znižovanie výdavkov štátu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po tom, ako vo 4. kvartáli minulého roka klesla francúzska ekonomika medzikvartálne o 0,1 %, by v 1. štvrťroku tohto roka mala zaznamenať v rovnakom rozsahu rast, odhaduje INSEE. V ďalšom štvrťroku by sa tempo rastu malo zrýchliť, avšak iba na 0,2 %.



K rastu by mali prispieť zvýšené výdavky spotrebiteľov, najmä v dôsledku vyšších miezd. Ich rast INSEE odhaduje v 1. kvartáli na úrovni 0,4 % a v 2. štvrťroku na úrovni 0,2 %. Na druhej strane, rast výdavkov spotrebiteľov bude negovať stagnácia verejných výdavkov, keďže vláda sa snaží dostať vysoký rozpočtový deficit pod kontrolu. Súčasťou vládnych opatrení sú však vyššie dane, ktoré zasa zaťažujú najmä firemný sektor.