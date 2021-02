Insolvenciu Čezety sa snažia riešiť menšinoví vlastníci

Praha 10. februára (TASR) - Český výrobca elektrických skútrov Čezeta spadol tento týždeň do insolvencie. Celkové záväzky podľa insolvenčného registra dosiahli totiž viac než 13 miliónov Kč (505.090 eur) a hodnotu majetku firmy prevyšujú zhruba o 8 miliónov Kč.



Ako pre denník E15 povedal šéf a väčšinový vlastník spoločnosti Neil Eamonn Smith, firme sa nepodarilo nájsť kupca a jej súčasní majitelia neboli ochotní poskytnúť dostatočnú hotovosť na pokračovanie činnosti. "Vzhľadom na veľkú konkurenciu na trhu vyžadoval projekt omnoho viac peňazí, než sme mali k dispozícii," uviedol Smith.



Čezeta zháňala nového majiteľa celý minulý rok. Na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy bol totiž podľa Smitha potrebný kapitál, ktorým on ani jeho spoločníci nedisponovali.



Situáciu vo firme sa však usiluje riešiť investičná spoločnosť Crowdberry, ktorá v Čezete drží zhruba tretinový podiel a na projekt vybrala prostredníctvom crowdfundingovej kampane peniaze celkovo od 93 drobných investorov.



"Spoločnosť Crowdberry spolu s Crowdberry investormi podnikla viacero krokov nad rámec svojej bežnej činnosti s cieľom zabrániť insolvencii Čezety a znížiť náklady firmy, vrátane poskytnutia financovania a ľudských zdrojov. Rokovania o možných riešeniach situácie stále prebiehajú," povedal pre denník E15 hovorca Crowdberry Hynek Bartík.



Spoločným cieľom Crowdberry a investorov je podľa neho nájsť riešenie insolvencie firmy rovnako ako dlhodobé riešenie situácie formou nájdenia strategického partnera, alebo predaja spoločnosti strategickému investorovi. "Potrebný kapitál na riešenie aktuálnej insolvencie majú naši investori pripravený," dodal Bartík.



Spoločnosť Čezeta prišla pred ôsmimi rokmi s prototypom elektrického skútra, ktorý vychádzal zo slávneho "prasaťa" vyrábaného závodom ČZ v 50. a 60. rokoch. V rokoch 2018 až 2020 vyrobila firma prvú sériu 60 skútrov typu 506, ktoré vyviezla do 10 krajín v Európe. V Česku vlani predala jeden motocykel a v predchádzajúcom roku 13 strojov.



Elektrické motorky v areáli Wikov v Prostějove montovala desiatka zamestnancov. Plány na expanziu počítali až s 50 zamestnancami a výrobou 2000 strojov ročne. Pred insolvenciou Čezeta pracovala na vývoji nového modelu, ktorý by bol o polovicu lacnejší než ten súčasný a stál by približne 150 000 Kč.