Insolventnosť spoločnosti Signa ohrozuje zisky istých bánk v Európe

Viedeň 7. decembra (TASR) - Platobná neschopnosť európskeho realitného a maloobchodného gigantu Signa Holdings brzdí úverovú kvalitu a ziskovosť niektorých rakúskych, nemeckých a švajčiarskych bánk. Uviedla to vo štvrtok ratingová agentúra Moody's. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Skupina Signa Holdings, v ktorej má kontrolný podiel rakúsky magnát René Benko, je vlastníkom newyorskej Chrysler Building, ako aj niekoľkých významných projektov a obchodných domov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Koncom minulého mesiaca však vyhlásila platobnú neschopnosť.



Moody's označila štruktúru Signy za "nepriehľadnú a komplikovanú". Vo svojej správe uviedla, že väčšina bankových úverov Signa bola zabezpečená, čo by malo zmierniť "úder". No na druhej strane klesajúce ceny jej aktív predstavujú ďalšie riziká, ktoré zvyšujú potenciálne straty pri zlyhaní úverov.



Nesplácané úvery a rizikové náklady pravdepodobne v aktuálnom 4. štvrťroku vzrastú, upozornila agentúra.



Správa Moody's sa pridáva k obavám Európskej centrálnej banky (ECB), podľa ktorej potápajúci sa sektor komerčných nehnuteľností v eurozóne by mohol roky zápasiť s problémami a predstavovať hrozbu pre banky a investorov, ktorí ho financovali.



Skupina Signa Holdings výrazne rástla v časoch nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami.



Aj Signa, ktorú tvorí široká sieť spoločností, už týždne čelí kríze a koncom novembra oznámila, že požiada súd vo Viedni o začatie konkurzného konania.



Benko pod tlakom akcionárov začiatkom novembra oznámil, že odíde z postu predsedu dozornej rady Signa.