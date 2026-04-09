Inšpekcia chce zabezpečiť odber, transport a analýzu vzoriek palív
Vyhlásila preto tender.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) chce zabezpečiť odber, transport a analýzu vzoriek motorových palív, skvapalneného ropného plynu, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého a vykurovacieho plynového oleja. Vyhlásila preto tender. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Zákazka je rozdelená na tri časti. Prvá sa týka služieb spočívajúcich v odbere, transporte a analýze vzoriek motorového benzínu a nafty. Odhadovaná hodnota je 384.682 eur. Ďalšia časť sa týka odberu, presunu a analýzy vzoriek ropného plynu. V tomto prípade je predpokladaná hodnota zákazky 23.001 eur. Tretiu časť tvorí zákazka na odber, transport a analýzu vzoriek lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého a vykurovacieho plynového oleja s odhadom 2178 eur.
