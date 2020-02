Inšpekcia: Eshop huglo.sk nedoručuje spotrebiteľom zaplatený tovar

Bratislava 18. februára (TASR) - Internetový obchod www.huglo.sk. nedoručuje spotrebiteľom zaplatený tovar. Upozornila na to Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).



SOI zaznamenala koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu www.huglo.sk. "Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú," spresnila inšpekcia.



Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach podľa SOI vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom.



Obchodná inšpekcia upozornila, že kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR.



"V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky," dodala obchodná inšpekcia.