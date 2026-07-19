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Inšpekcia: Nedostatky v júni zistili pri 145 z 3155 kontrol potravín
Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 10.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v júni 2026 vykonali 3155 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1151 právnych subjektov a 1747 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 145 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 550 nedostatkov. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v hygiene predaja,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 78 blokových pokút v celkovej výške 4010 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 69 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 92.300 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 10.000 eur,“ dodala ŠVPS.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v hygiene predaja,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 78 blokových pokút v celkovej výške 4010 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 69 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 92.300 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 10.000 eur,“ dodala ŠVPS.