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Inšpekcia: Nedostatky v máji zistili pri 175 z 3185 kontrol potravín
Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 16.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v máji 2026 vykonali 3185 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1097 právnych subjektov a v 1705 prevádzkach. Nedostatky boli zistené pri 175 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 546 nedostatkov. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, v hygiene budov a prevádzky, v označovaní a v osobnej hygiene,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 86 blokových pokút v celkovej výške 3950 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 74 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 105.780 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 16.000 eur,“ dodala ŠVPS.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, v hygiene budov a prevádzky, v označovaní a v osobnej hygiene,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 86 blokových pokút v celkovej výške 3950 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 74 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 105.780 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 16.000 eur,“ dodala ŠVPS.