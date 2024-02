Inšpekcia sa chce zamerať na kontroly sociálnych zariadení

Bratislava 14. februára (TASR) - Inšpekcia v sociálnych veciach (ISV) sa v tomto roku chce okrem iného zamerať na kontroly prípadného obmedzovania klientov sociálnych zariadení. Kontrolóri sa budú venovať ich ochrane pred zlým zaobchádzaním a povinnosti plánovať a realizovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb klientov. Vyplýva to plánu dozornej činnosti na rok 2024, ktoré ISV zverejnila. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"ISV sa v oblasti sociálnych služieb zameria na zohľadňovanie individuálnych potrieb prijímateľov pri poskytovaní sociálnej služby, bezpečnosť prijímateľov, teda spôsob, akým poskytovateľ sociálnej služby pracuje s rizikom," uviedla inšpekcia. Na Slovensku pôsobí takmer 2300 poskytovateľov sociálnych služieb, z toho približne 1300 verejných, kde ich zriaďovateľom je miestna alebo regionálna samospráva, a ďalších asi tisíc neverejných poskytovateľov. V rámci pobytových sociálnych služieb v roku 2023 poskytovali služby približne pre 41.000 odkázaných osôb.



Inšpekcia bude aj v tomto roku vyhodnocovať povinnosť centier pre deti a rodinu zaradiť dieťa do šiestich rokov veku do profesionálnej náhradnej rodiny. Doterajšie výsledky inšpekcie z minulého roka ukazujú, že centrá pre deti a rodinu túto zákonnú povinnosť neplnia. Vlani bolo v centrách umiestnených 976 detí vo veku do šiestich rokov, pričom takmer 300 z nich sa neposkytovala starostlivosť v domácom prostredí profesionálnych rodín, ale v skupinách.



V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa ISV plánuje zamerať na overenie povinnosti zodpovedných orgánov najmenej raz za šesť mesiacov navštevovať dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Týka sa to napríklad centier pre deti a rodinu, diagnostických a reedukačných centier. V týchto zariadeniach je v súčasnosti takmer 550 detí.



Predmetom dozoru bude v tomto roku aj peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, rozsah a kvalita poskytovanej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo na osobnú asistenciu. V roku 2023 sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytoval takmer 13.000 osobám s TŽP. Peňažný príspevok na opatrovanie poberalo viac ako 66.000 opatrovateľov.