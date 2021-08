Obchodná inšpekcia upozorňuje na cestovnú kanceláriu BESA Travel

Bratislava 26. augusta (TASR) – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na cestovnú kanceláriu Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel. Zmluvy o zájazde uzatvára bez zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. SOI o tom informovala na svojej webovej stránke s tým, že cestovke zakázala predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu až do vykonania nápravy.



Inšpekcia priblížila, že z výsledkov vykonanej kontroly podnikateľského subjektu bolo na základe predložených dokladov zo strany spotrebiteľov, a to uzatvorených zmlúv o zájazde, ako aj z ponuky zájazdov uvedenej na facebookovej a internetovej stránke cestovnej kancelárie BESA Travel, preukázané, že táto cestovná kancelária uzatvára zmluvy o zájazde vo vlastnom mene bez zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.



Cestovka so sídlom v Rožňave si podľa inšpekcie nesplnila ani oznamovaciu povinnosť voči orgánu dozoru o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku. Cestovná kancelária mala totiž uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad úpadku do 10. januára 2021. Doposiaľ podľa SOI žiadnym spôsobom nepreukázala splnenie povinnosti zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v zákonom stanovenom rozsahu.



SOI preto vydala opatrenie a cestovke Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel zakázala predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu, a to až do vykonania nápravy.