Inšpekcia MPSVR zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

Bratislava 24. januára (TASR) - Inšpekcia v sociálnych veciach ako samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. V utorok o tom informovalo MPSVR.



Plán dozornej činnosti vychádza z verejného záujmu, odborných informácií, poznatkov, vývoja a rizík, skutočných možností výkonu dozoru, ako aj z priorít v nasledujúcom období, uviedlo MPSVR. Plán zohľadňuje predovšetkým osobitnú zraniteľnosť fyzických osôb, dodalo. Cieľovou skupinou sú najmä deti, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením alebo s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).



"Našou hlavnou úlohou je overiť skutočný, existujúci stav, teda fungovanie jednotlivých subjektov v oblasti sociálnych vecí, teda od poskytovateľov sociálnych služieb; osôb, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí; osôb, ktoré poberajú peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia," uviedol generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach Ján Hudák. Dodal, že budú poznať aj príčiny, prečo niečo nefunguje, respektíve funguje nedostatočne, a budú tiež vedieť, ako tomu predchádzať.



Predmetom dozoru bude v tomto roku príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, osobitne povinnosti kúpiť ho do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, rovnako príspevok na opatrovanie, osobitne podmienky bývania s osobou s ŤZP, ak je opatrovateľom iná fyzická osoba ako rodinný príslušník, podmienky účelu opatrovania, ako aj podmienky opatrovania fyzickej osoby, spresnilo ministerstvo práce.



Plán dozornej činnosti je na stránke MPSVR. Uvedený orgán bude zverejňovať aj hodnotiacu správu za predchádzajúci kalendárny rok.



Vlani sa celoročná pobytová sociálna služba v zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb a v špecializovaných zariadeniach poskytovala asi 39.000 fyzickým osobám, a to 759 poskytovateľmi sociálnych služieb. Väčšina z prijímateľov žije v zariadeniach s kapacitou vyššou ako 60 miest, vyčíslil rezort práce.



Doplnil, že orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, teda Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, vyhodnocovali mieru ohrozenia pre takmer 244.000 detí, z toho bolo 32.249 maloletých. Celkový počet detí a mladých dospelých, pre ktoré vykonávajú centrá pre deti a rodinu pobytové opatrenia na základe súdneho rozhodnutia alebo dohody bol minulý rok takmer 5000, z toho 1020 do šesť rokov.



Vlani úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili spolu 1138 príspevkov na kúpu osobného motorového vozidla v celkovej sume takmer 7,8 milióna eur. Zároveň minulý rok peňažný príspevok na opatrovanie poberalo priemerne mesačne 63.552 opatrovateľov, uzavrelo MPSVR.