Inšpektorát: Za 1. polrok sme vykonali v oblasti BOZP 26.000 kontrol

Bratislava 15. septembra (TASR) - Za prvý polrok 2024 vykonali inšpektoráty práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) viac ako 26.000 kontrol a udelili 78 pokút v celkovej výške 140.750 eur. Za minulý rok to bolo dokopy 50.591 kontrol. Najčastejšie sa pokuty týkali nedodržiavania povinnosti zamestnávateľa oboznámiť svojich zamestnancov o BOZP, a to až v 226 prípadoch. TASR o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš.



Vo verejných inštitúciách vykonali za prvý polrok 2024 inšpektori práce podľa Kerekeša 1991 kontrol. Spresnil, že sa to týkalo prevažne štátnych podnikov, verejnoprospešných inštitúcií, cirkevných organizácií, ale aj samosprávnych krajov alebo Národnej banky Slovenska.



V súkromných firmách bolo vykonaných 25.000 kontrol, vrátane spoločností s ručením obmedzeným, akciových a komanditných spoločností, družstiev, zahraničných právnych osôb, ako aj podnikateľov v podobe fyzických osôb.



Zo správy o stave ochrany práce a o činnosti NIP za rok 2023 vyplýva, že inšpektoráty práce odhalili vyše 41.000 nedostatkov, čo je o 4668 menej ako v predvlaňajšom roku. V oblasti BOZP bol najvyšší počet nedostatkov zistený v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradeného technického zariadenia. Ďalej to boli porušenia v oblasti prevádzkových budov a stavieb, používania pracovných postupov, ktoré nezodpovedali predpisom BOZP, oboznamovania zamestnancov s nebezpečenstvami a ohrozeniami na pracoviskách či nezabezpečenia primeraných pracovných podmienok od zamestnávateľov.



Minulý rok inšpektoráty práce zistili takmer 9000 nedostatkov porušení pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy. Pri kolektívnych zmluvách to bolo 15 porušení. Najčastejšie išlo o nedostatky pri uzatváraní pracovných zmlúv, odmeňovania zamestnancov, priradenia stupňa náročnosti pracovnému miestu či pri splatnosti miezd, ktoré zamestnávatelia vyplácali oneskorene.



Zákaz nelegálneho zamestnávania porušilo vlani 692 zamestnávateľov, pričom nelegálne zamestnaných bolo 1172 fyzických osôb, čo je o 210 ľudí menej ako v roku 2022. Častejšie nelegálne pracovali muži ako ženy, ich podiel tvoril takmer 73 %. V rámci tejto oblasti bolo zamestnávaných nelegálne aj 35 mladistvých osôb, 18 ľudí z európskych štátov a 145 cudzincov z tretích krajín, najmä z Ukrajiny. Najviac ich bolo v stavebníctve, ubytovacích službách, gastre, veľkoobchode a maloobchode.