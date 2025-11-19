< sekcia Ekonomika
Inšpektoráty práce by mali stratiť právnu subjektivitu
Zámerom návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä s cieľom konsolidácie verejných financií.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Inšpektoráty práce by mali pre konsolidáciu stratiť právnu subjektivitu. Vyplýva to návrhu novely zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Účinnosť by novela mala nadobudnúť 1. januára 2026. Vládny kabinet navrhuje parlamentu legislatívu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
„Zámerom návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä s cieľom konsolidácie verejných financií. Na ten účel sa navrhuje strata právnej subjektivity inšpektorátov práce, ktoré sa stanú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet Národného inšpektorátu práce,“ spresnil rezort práce.
Zároveň sa navrhuje ustanoviť oblasti, v ktorých bude mať inšpektorát práce naďalej spôsobilosť konať (byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, vykonávať správu pohľadávok).
