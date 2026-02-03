< sekcia Ekonomika
Inšpektoráty práce by mali stratiť právnu subjektivitu
Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Inšpektoráty práce by mali pre konsolidáciu stratiť právnu subjektivitu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
„Zámerom návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä s cieľom konsolidácie verejných financií. Na ten účel sa navrhuje strata právnej subjektivity inšpektorátov práce, ktoré sa stanú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet Národného inšpektorátu práce,“ spresnilo MPSVR.
Zároveň navrhlo ustanoviť oblasti, v ktorých bude mať inšpektorát práce naďalej spôsobilosť konať, teda byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, či vykonávať správu pohľadávok.
