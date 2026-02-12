< sekcia Ekonomika
Inšpektori našli v Čadci uhynuté ošípané, testy na mor vyšli negatívne
Autor TASR
Čadca 12. februára (TASR) - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Čadca zasahovali v katastri čadčianskej mestskej časti, kde bol nahlásený nález dvoch kadáverov domácich ošípaných. Štátna veterinárna a potravinová správa SR o tom informovala na sociálnej sieti.
Inšpektori spoločne s hliadkou mestskej polície našli v ťažko dostupnom teréne dve uhynuté ošípané, ktoré vytiahli k cestnej komunikácii. Kadávery boli následne neškodne odstránené v kafilérii.
Vzhľadom na to, že išlo o domáce ošípané, bolo nevyhnutné okamžite vylúčiť nebezpečné nákazy. Z kadáverov boli odobraté vzorky na vyšetrenie na africký mor ošípaných a klasický mor ošípaných. „Riaditeľka RVPS doručila vzorky do Žiliny, kde sa zabezpečil ich prevoz zvoznou linkou do laboratória vo Zvolene. Vďaka bleskovej koordinácii boli výsledky doručené do 24 hodín s negatívnym výsledkom,“ spresnili zo ŠVPS.
Dodali, že v súvislosti s nálezom a spôsobom likvidácie zvierat v rozpore so zákonom bude podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Nález uhynutých domácich zvierat vo voľnej prírode predstavuje vážne riziko. Včasným nahlásením a odborným zásahom chránime chovy v celom regióne aj širokú verejnosť,“ upozornili zo ŠVPS.
