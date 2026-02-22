Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. február 2026Meniny má Etela
< sekcia Ekonomika

Inšpektori: Nedostatky sa zistili pri 135 z 1637 kontrol potravín

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2700 eur.

Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v januári 2026 vykonali 1637 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 580 právnych subjektov a 932 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 135 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 479 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti, v hygiene skladovania a v osobnej hygiene,“ spresnila ŠVPS.

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2700 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 48 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 60.400 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8000 eur,“ dodala veterinárna a potravinová správa.
.

Neprehliadnite

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára