Inšpektori: Nedostatky sa zistili pri 135 z 1637 kontrol potravín
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2700 eur.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v januári 2026 vykonali 1637 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 580 právnych subjektov a 932 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 135 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 479 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti, v hygiene skladovania a v osobnej hygiene,“ spresnila ŠVPS.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2700 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 48 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 60.400 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8000 eur,“ dodala veterinárna a potravinová správa.
