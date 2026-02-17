< sekcia Ekonomika
Inšpektori práce v Nitre odhalili nelegálnu prácu v gastroprevádzkach
Kontroly boli zamerané na overenie splnenia podmienok na zamestnávanie cudzincov.
Autor TASR
Nitra 17. februára (TASR) - Inšpektorát práce Nitra vykonal od začiatku tohto roka pravidelné súčinnostné kontroly s príslušníkmi cudzineckej polície Nitra v gastroprevádzkach a nechtových štúdiách v Nitrianskom kraji. Kontroly boli zamerané na odhaľovanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a na overenie splnenia podmienok na zamestnávanie cudzincov, informoval Národný inšpektorát práce.
V rámci súčinnostných kontrol inšpektori práce skontrolovali v Nitrianskom kraji 28 fyzických osôb. U šiestich z nich bolo zistené podozrenie z porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Išlo najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pochádzali z Vietnamu a Číny.
V rámci súčinnostných kontrol inšpektori práce skontrolovali v Nitrianskom kraji 28 fyzických osôb. U šiestich z nich bolo zistené podozrenie z porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Išlo najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pochádzali z Vietnamu a Číny.