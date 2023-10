Instagram a Facebook spoplatnia v EÚ služby bez reklám

Brusel 4. októbra (TASR) - Sociálne platformy spoločnosti Meta sa snažia zaviesť pre užívateľov Instagramu a Facebooku v Európe predplatné v prípade, že nechcú reklamy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Diskutuje sa o niekoľkých cenových plánoch, ale poplatok 10 eur mesačne sa ukazuje ako najpravdepodobnejší, povedal jeden z nich, zatiaľ čo druhý zdroj uviedol, že bude zavedený v najbližších mesiacoch.



Návrh je pokusom spoločnosti Meta splniť nariadenia Európskej únie (EÚ), ktoré môžu obmedziť jej schopnosť prispôsobovať reklamy užívateľom bez ich súhlasu a poškodia jej hlavný zdroj príjmov.



Ponuka výberu medzi bezplatným využívaním služieb, ale s reklamami, a predplatným bez reklám môže viesť k tomu, že užívatelia sa rozhodnú pre prvý model. To spoločnosti Meta umožní dodržať predpisy bez toho, aby to ovplyvnilo jej reklamné podnikanie.



Na mobilných zariadeniach by cena za jeden účet vyskočila na zhruba 13 eur, pretože Meta by zohľadňovala provízie účtované obchodmi s aplikáciami Apple a Google, uviedol druhý zdroj.



Na porovnanie, Netflix si účtuje za základné predplatné 7,99 eura mesačne, zatiaľ čo YouTube Premium stojí približne 12 eur a prémiová služba Spotify približne 11 eur.



Spoločnosť Meta dostala začiatkom tohto roka pokutu 390 miliónov eur od írskeho komisára pre ochranu osobných údajov, ktorý ju upozornil, že nemôže používať tzv. kontrakt ako právny základ na posielanie reklám užívateľom na základe ich online aktivity.