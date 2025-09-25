< sekcia Ekonomika
Instagram prekonal hranicu 3 miliárd používateľov mesačne
Autor TASR
Menlo Park 25. septembra (TASR) - Instagram prekonal hranicu 3 miliárd používateľov mesačne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dôvodom expanzie platformy sú predovšetkým priame správy, krátke videá nazývané Reels a odporúčania, uviedol Adam Mosseri, šéf Instagramu, ktorý patrí koncernu Meta. Dodal, že Instagram sa v najbližších mesiacoch viac zameria na tieto funkcie.
Instagram chce navyše umožniť používateľom, aby si prispôsobili algoritmus, ktorý pre nich vyberá fotografie a videá. V nastaveniach uvidia, čo ich podľa Instagramu zaujíma, a budú môcť odstrániť alebo pridať témy. Zmeny najskôr ovplyvnia výber v Reels a neskôr aj v iných častiach aplikácie.
