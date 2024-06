Instagram testuje nepreskočiteľné reklamy

Washington 4. júna (TASR) – Meta, materská spoločnosť Instagramu, začala testovať novú funkciu, ktorá používateľov núti sledovať reklamy bez možnosti preskočenia. TASR informuje na základe správy televízie BBC.



Používatelia Instagramu majú v súčasnosti možnosť preskočiť reklamy v hlavných kanáloch Novinky, Príbehy a Reels. Novotestovaná funkcia "reklamná prestávka" podľa používateľov preskočenie reklamy znemožňuje. Dokazujú to zdieľané obrázky, podľa ktorých majú opäť možnosť posúvať sa ďalej až pri nulovom časovom odpočte.



"Niekedy si budete musieť pozrieť reklamu, aby ste mohli pokračovať v prehliadaní," uvádza text, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla s ďalšími informáciami.



Instagram pre BBC potvrdil testovanie novej funkcie. "Vždy hľadáme formáty pridávajúce hodnotu pre zadávateľov reklamy," uvádza s tým, že ďalšie informácie poskytne, ak testovanie vyústi do trvalej zmeny formátu.



Zmena medzi používateľmi vyvolala vlnu nevôle. Niektorí ju označili za "agresívny ťah, ktorým sa Metu snaží z reklamy vytrieskať viac peňazí", iní zvažujú bojkot.



Nepreskočiteľné reklamy sú najznámejšie zo služby YouTube. Používateľom bez prémiového predplatného sa prehrávajú 15 až 30-sekundové reklamy a ponúka tiež možnosť kratších šesťsekundových reklám. Množstvo používateľov preto začalo používať rôzne spôsoby blokovania reklám. Google ako materská spoločnosť YouTube sa to snaží znemožniť.



Výskum dokazuje, že nútené sledovanie reklám nemusí priniesť zlepšenie štatistík a môže mať opačný efekt.



Štúdia z roku 2021 uvádza, že u používateľov sociálnych sietí vyvolávajú najväčší odpor invazívne reklamy narúšajúce ich pozornosť. Odpor sa mení na podráždenie a následne spôsobuje aktívne vyhýbanie sa propagovanému tovaru alebo službe.



Podobný trend potvrdzuje aj štúdia sociálnej siete TikTok z januára. Možnosť preskočiť reklamu by údajne zvýšila záujem o reklamu u viac než 70 percent jej účastníkov.