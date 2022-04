Inštalovaný výkon pre obnoviteľné zdroje energií sa zvýši o 170 MW

Bratislava 28. apríla (TASR) - Inštalovaný výkon pre obnoviteľné zdroje energií (OZE) sa v SR zvýši o ďalších 170 megawattov (MW). Oznámil to vo štvrtok na brífingu Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), za účasti štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Marcela Klimeka a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karola Galeka.



"Minulý rok po spustení prevádzky nových vedení medzi Maďarskom a Slovenskom sme zvýšili kapacitu pre nové inštalované zdroje (solárne a veterné elektrárne) o 407 MW. Po našich výpočtoch jednak na základe priepustnosti sústavy a jednak schopnosti a kapacity zabezpečovať flexibilitu, teda stabilitu systému, dnes oznamujeme zvýšenie o ďalších 170 MW," spresnil Dovhun.



"Keď sa na to pozrieme v kontexte posledných rokov, do roku 2021 sme mali viac ako 500 MW inštalovaného výkonu solárnych a veterných elektrární, tak v priebehu posledných 12 mesiacov zvyšujeme kapacitu na inštalovaný výkon takmer dvojnásobne," priblížil generálny riaditeľ SEPS.



Podľa Klimeka pri OZE ide predovšetkým o energetickú bezpečnosť a klimatickú budúcnosť. "V tomto zmysle to, čo dnes prezentujeme, teda druhé zvýšenie kapacít OZE v priebehu dvoch rokov, čím sa ich výkon zdvojnásobí, je jednak otázkou našej zelenej budúcnosti a jednak od 24. februára našej energetickej nezávislosti," poznamenal štátny tajomník MF SR.



Pri podpore OZE sa podľa Galekových slov prechádza od doterajšieho tzv. priebežného financovania na tzv. investičnú podporu, ktorá je a bude financovaná z európskych zdrojov.



"Podarilo sa nám pre nové OZE nastaviť 122 miliónov eur v rámci plánu obnovy, v rámci modernizačného fondu je to takmer 400 miliónov eur a ďalšie finančné prostriedky potečú aj v rámci nového programového obdobia zo štrukturálnych fondov," dodal štátny tajomník MH SR.